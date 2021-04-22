Миллионы евро. Стали известны размеры зарплат топ-чиновников УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин получил за сезон 2019/20 примерно 2,19 миллиона евро, что на 450 тысяч евро больше по сравнению с сезоном 2018/19. Об этом сообщает итальянская пресса.



Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис в этот период заработал 1,23 миллиона евро. Это на 164 тысячи евро больше, чем за предыдущий сезон. Но в сезоне 2019/20 Теодоридис не получил из-за пандемии коронавируса бонус в виде 320 тысяч евро, что в итоге уменьшило общую сумму.



Также известен размер зарплат членов Исполнительного комитета УЕФА. Вице-президент получил 237 500 евро (на 12,5 тысяч меньше), а другие члены - 152 000 евро (на 8 тысяч меньше).

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