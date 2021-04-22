Миллионы евро. Стали известны размеры зарплат топ-чиновников УЕФА

Не удивительно, что некоторые клубы заговорили о создании Суперлиги

  • 22.04.2021 10:53
  • 784 просмотра
  • 6 комментариев
Миллионы евро. Стали известны размеры зарплат топ-чиновников УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин получил за сезон 2019/20 примерно 2,19 миллиона евро, что на 450 тысяч евро больше по сравнению с сезоном 2018/19. Об этом сообщает итальянская пресса.
 
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис в этот период заработал 1,23 миллиона евро. Это на 164 тысячи евро больше, чем за предыдущий сезон. Но в сезоне 2019/20 Теодоридис не получил из-за пандемии коронавируса бонус в виде 320 тысяч евро, что в итоге уменьшило общую сумму.
 
Также известен размер зарплат членов Исполнительного комитета УЕФА. Вице-президент получил 237 500 евро (на 12,5 тысяч меньше), а другие члены - 152 000 евро (на 8 тысяч меньше).

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Источник — Calcio e Finanza

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 11:09
    0
    Вранье! Это голая зарплата по ведомости,с которой они платят налоги. Существует в ФИФА и УЕФА система бонусов для каждого чиновника, которые не проходят по официальной ведомости (как и у нас в УАФ). Эти бонусы за год могут составлять, как минимум, от 5 до 20 миллионов долларов! Советую читать журналистские расследования по этим вопросам, ушлые журналисты раскопали давно все эти преступные схемы мошенников из этих коррумпиррованных организаций. Любой член Исполкома УЕФА имеет за год более 5 миллионов вечно зеленых, а Чеферин - более 20 лимонов,как минимум. Так что есть за что бороться.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 22.04.2021 11:08
    0
    dudigo78, 22.04.2021 11:06
    Ніщеброди. В нас майже так само платять на державних підприємствах всяким Наємам та Лещенкам, які просто там штани протирають. Про Нафтогаз взагалі промовчу
    платять, а крадуть ще більше
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.04.2021 11:06
    0
    Ніщеброди. В нас майже так само платять на державних підприємствах всяким Наємам та Лещенкам, які просто там штани протирають. Про Нафтогаз взагалі промовчу
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.04.2021 11:05
    0
    Если не брать генсека и Чифира то зарплаты меньше чем у чинуш ФФУ...
    Маркевич в год 240к баксов рубит...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 22.04.2021 11:01
    0
    SandroKing, 22.04.2021 10:56
    И это большие зарплаты? Это зарплата среднего игрока среднего клуба.
    "А что, здесь ещё и зарплату платят?" (с)
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.04.2021 10:56
    +1
    И это большие зарплаты? Это зарплата среднего игрока среднего клуба.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.04.2021 10:56
    +1
    И это большие зарплаты? Это зарплата среднего игрока среднего клуба.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 11:09
    0
    Вранье! Это голая зарплата по ведомости,с которой они платят налоги. Существует в ФИФА и УЕФА система бонусов для каждого чиновника, которые не проходят по официальной ведомости (как и у нас в УАФ). Эти бонусы за год могут составлять, как минимум, от 5 до 20 миллионов долларов! Советую читать журналистские расследования по этим вопросам, ушлые журналисты раскопали давно все эти преступные схемы мошенников из этих коррумпиррованных организаций. Любой член Исполкома УЕФА имеет за год более 5 миллионов вечно зеленых, а Чеферин - более 20 лимонов,как минимум. Так что есть за что бороться.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 22.04.2021 11:08
    0
    dudigo78, 22.04.2021 11:06
    Ніщеброди. В нас майже так само платять на державних підприємствах всяким Наємам та Лещенкам, які просто там штани протирають. Про Нафтогаз взагалі промовчу
    платять, а крадуть ще більше
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.04.2021 11:06
    0
    Ніщеброди. В нас майже так само платять на державних підприємствах всяким Наємам та Лещенкам, які просто там штани протирають. Про Нафтогаз взагалі промовчу
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.04.2021 11:05
    0
    Если не брать генсека и Чифира то зарплаты меньше чем у чинуш ФФУ...
    Маркевич в год 240к баксов рубит...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 22.04.2021 11:01
    0
    SandroKing, 22.04.2021 10:56
    И это большие зарплаты? Это зарплата среднего игрока среднего клуба.
    "А что, здесь ещё и зарплату платят?" (с)
    Ссылка
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