Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Вондроушова – Халеп. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кербер
|1-й круг
|-
|Горгодзе (6-2 6-2) №215 WTA
Ранее девушки играли между собой 13 раз, украинка выиграла 8 матчей, в том числе и шесть последних.
В следующем круге победительница встречи сразится с седьмой сеяной Петрой Квитовой из Чехии (№10 WTA).
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Источник — Sport.ua
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