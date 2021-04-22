Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Штутгарте

  • 22.04.2021 10:30
  • 841 просмотр
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Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Элина Свитолина

22 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Вондроушова – Халеп. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Кербер
1-й круг -  Горгодзе (6-2 6-2) №215 WTA
 
Ранее девушки играли между собой 13 раз, украинка выиграла 8 матчей, в том числе и шесть последних.
 
В следующем круге победительница встречи сразится с седьмой сеяной Петрой Квитовой из Чехии (№10 WTA).

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Источник — Sport.ua

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