Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Вондроушова – Халеп. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Путь на турнире