Куадрадо может продлить контракт с Ювентусом

Хавбек туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может остаться в команде еще на один сезон.
Стороны готовы начать переговоры о продлении соглашения еще на год. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает в 2022 году.
Отметим, что в этом сезоне колумбиец провел 33 матча во всех турнирах, отдав 18 голевых передач.
Напомним, ранее «Ювентус» официально покинул Европейскую Суперлигу.
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Источник — Football-Italia
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