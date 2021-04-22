Куадрадо может продлить контракт с Ювентусом

Хавбек туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может остаться в команде еще на один сезон.

Стороны готовы начать переговоры о продлении соглашения еще на год. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает в 2022 году.

Отметим, что в этом сезоне колумбиец провел 33 матча во всех турнирах, отдав 18 голевых передач.

Напомним, ранее «Ювентус» официально покинул Европейскую Суперлигу.