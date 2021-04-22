Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Это очко для нас как золотое»

Наставник «Ингульца» – о ничьей с «Рухом»

  • 22.04.2021 07:38
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Это очко для нас как золотое»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы сохранили преимущество в турнирной таблице, которое имели над соперником, поэтому для нас это более желанный результат, чем для «Руха». Игра была сложная и тяжелая, на первый план вышла психология. Футболисты «Руха» вышли более устойчивыми в психологическом плане на эту игру, они могли только подняться, ниже опускаться им некуда. У них был стимул быстрее бежать вперед, мы же хотели удержать преимущество, играли немного боязно, было много ошибок. Но для нас все закончилось хорошо.

Пенальти? Возможно, ключевой момент. Забей они гол, мы бы во втором тайме сыграли по-другому. Но сейчас можно только гадать. Это очко для нас как золотое. Во втором тайме мы усилили атакующее звено, выпустили атакующих футболистов, отодвинули игру от своих ворот. О качестве говорить не хочу, была спешка, каждый хотел добиться результата. От Васина и Янакова ожидал, что они добавят агрессии в атаке, добавят скорости. Хотели, чтобы они использовали свои лучшие качества», - сказал Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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