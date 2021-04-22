Чижевский — болельщикам Агробизнеса: «Не задавайте глупых вопросов!»

Клуб продолжит борьбу за выход в УПЛ, уверен главный тренер

  • 22.04.2021 05:12
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Чижевский — болельщикам Агробизнеса: «Не задавайте глупых вопросов!»
© ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поблагодарил болельщиков команды за поддержку в полуфинале Кубка Украины против «Динамо» (0:3) и заверил, что команда продолжит борьбу за выход в УПЛ.

«Я, команда, руководство сегодня хотим поблагодарить всех болельщиков «Агробизнеса» за безумную поддержку в 1/2 Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что мы очень благодарны!!! Поддержите нас и в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу!!! Мы играем для вас!!! Забегая вперед, наша команда борется за выход в Премьер-лигу, не пишите несуразиц, что мы сдались. Это неправда и не задавайте глупых вопросов мне и команде!!!», — написал Чижевский.

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