Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «За Динамо обещали больше премиальных, чем за Шахтер»

Наставник «Агробизнеса» подвел итоги поражения от киевского клуба в 1/2 финала Кубка Украины (0:3)

  • 22.04.2021 03:21
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Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «За Динамо обещали больше премиальных, чем за Шахтер»
© ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал, какие премиальные получила бы команда в случае выхода в финал розыгрыша Кубка Украины по футболу.

«Конкретную сумму называть не буду, но она значительно превосходила ту, которую мы получили от клубного руководства за победу в четвертьфинале над донецким «Шахтером». Все справедливо, ведь в Тернополе на кону была путевка в финал. Однако если в поединке с «горняками» нам удалось прыгнуть выше головы, то с динамовцами это не получилось. Может, если бы «Агробизнес» играл в оптимальном составе, то преимущество подопечных Мирчи Луческу было бы не таким ощутимым. Все же я очень благодарен ребятам за выступление в кубковом турнире, титулы конкурентов не мешали нам писать историю», — считает Чижевский.

«Агробизнес» в полуфинале Кубка Украины уступил в Тернополе киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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