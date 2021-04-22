Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «За Динамо обещали больше премиальных, чем за Шахтер»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал, какие премиальные получила бы команда в случае выхода в финал розыгрыша Кубка Украины по футболу.

«Конкретную сумму называть не буду, но она значительно превосходила ту, которую мы получили от клубного руководства за победу в четвертьфинале над донецким «Шахтером». Все справедливо, ведь в Тернополе на кону была путевка в финал. Однако если в поединке с «горняками» нам удалось прыгнуть выше головы, то с динамовцами это не получилось. Может, если бы «Агробизнес» играл в оптимальном составе, то преимущество подопечных Мирчи Луческу было бы не таким ощутимым. Все же я очень благодарен ребятам за выступление в кубковом турнире, титулы конкурентов не мешали нам писать историю», — считает Чижевский.

«Агробизнес» в полуфинале Кубка Украины уступил в Тернополе киевскому «Динамо» со счетом 0:3.