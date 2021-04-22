Владимир ШАРАН: «Хотелось исторического события. Но не получилось»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Зари» (1:1, 3:4 по пенальти) в полуфинале Кубка Украины.
«Хороший кубковый поединок. Бойцовские качества проявили обе команды. Игра была хорошей для обеих команд, потому что действительно все хотели играть в Тернополе против «Динамо».
Но это футбол. Я считаю, была равная игра. Поэтому финалист определялся в серии пенальти. К сожалению, мы уступили в серии одиннадцатиметровых ударов. Но это футбол. Так что ребята — молодцы. Мы очень благодарны и болельщикам за поддержку. Это жизнь. Это не самое важное в жизни, но мы работаем, работаем для людей. И хотим, чтобы у «Александрии» было больше побед.
Это были хорошие годы, когда мы работали. Хотелось, конечно, чтобы случилось историческое событие, чтобы «Александрия» вышла в финал Кубка Украины. К огромному сожалению, сегодня не получилось», — отметил Шаран в эфире YouTube-канала «Александрии».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.