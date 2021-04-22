Владимир ШАРАН: «Хотелось исторического события. Но не получилось»

Наставник «Александрии» рассказал о поражении своей команды в 1/2 финала Кубка Украины от «Зари»

  • 22.04.2021 02:12
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Владимир ШАРАН: «Хотелось исторического события. Но не получилось»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Зари» (1:1, 3:4 по пенальти) в полуфинале Кубка Украины.

«Хороший кубковый поединок. Бойцовские качества проявили обе команды. Игра была хорошей для обеих команд, потому что действительно все хотели играть в Тернополе против «Динамо».

Но это футбол. Я считаю, была равная игра. Поэтому финалист определялся в серии пенальти. К сожалению, мы уступили в серии одиннадцатиметровых ударов. Но это футбол. Так что ребята — молодцы. Мы очень благодарны и болельщикам за поддержку. Это жизнь. Это не самое важное в жизни, но мы работаем, работаем для людей. И хотим, чтобы у «Александрии» было больше побед.

Это были хорошие годы, когда мы работали. Хотелось, конечно, чтобы случилось историческое событие, чтобы «Александрия» вышла в финал Кубка Украины. К огромному сожалению, сегодня не получилось», — отметил Шаран в эфире YouTube-канала «Александрии».

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Источник — Sport.ua

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