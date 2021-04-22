Президент ПСЖ Аль-Хелаифи стал главой Ассоциации европейских клубов

47-летний президент парижского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был избран главой Ассоциации европейских клубов (ECA).
Аль-Хелаифи сменил на этом посту 45-летнего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, одного из главных идеологов создания Европейской Суперлиги. Ради участия «Ювентуса» в новом турнире Аньелли покинул ECA, но Суперлига просуществовала всего два дня.
ПСЖ отказался от участия в Суперлиге, поддержав УЕФА и ФИФА.
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