Президент ПСЖ Аль-Хелаифи стал главой Ассоциации европейских клубов

47-летний президент парижского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был избран главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

Аль-Хелаифи сменил на этом посту 45-летнего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, одного из главных идеологов создания Европейской Суперлиги. Ради участия «Ювентуса» в новом турнире Аньелли покинул ECA, но Суперлига просуществовала всего два дня.

ПСЖ отказался от участия в Суперлиге, поддержав УЕФА и ФИФА.