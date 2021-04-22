Александр ЗИНЧЕНКО: «Давайте сосредоточимся на воскресенье»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги выездной победы над «Астон Виллой» (2:1) в поединке 32-го тура АПЛ.

«Важные три очка на выезде.

А теперь давайте сосредоточимся на воскресенье», — прокомментировал Александр фото с матча.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.

В воскресенье, 25 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.