Александр ЗИНЧЕНКО: «Давайте сосредоточимся на воскресенье»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги выездной победы над «Астон Виллой» (2:1) в поединке 32-го тура АПЛ.
«Важные три очка на выезде.
А теперь давайте сосредоточимся на воскресенье», — прокомментировал Александр фото с матча.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.
В воскресенье, 25 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
Источник — Instagram
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