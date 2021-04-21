Динамо одержало 9-ю крупную победу в полуфиналах Кубка Украины

В матче в Тернополе после 3-летнего перерыва 13-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины. Девять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», три - «Шахтер», один - «Днепр».

Между тем Мирча Луческу стал первым тренером, отпраздновавшим крупную викторию в 1/2 финала с двумя клубами. Семь лет назад под его руководством Шахтер» выиграл у черкасского «Славутича», причем с тем же счетом, что и «Динамо» у «Агробизнеса» - 3:0.

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины