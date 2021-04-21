Динамо одержало 9-ю крупную победу в полуфиналах Кубка Украины

Мирча Луческу стал первым тренером, отпраздновавшим крупную викторию в 1/2 финала с двумя клубами

  • 21.04.2021 21:55
  • 647 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо одержало 9-ю крупную победу в полуфиналах Кубка Украины
© ФК Динамо

В матче в Тернополе после 3-летнего перерыва 13-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины. Девять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», три - «Шахтер», один - «Днепр».

Между тем Мирча Луческу стал первым тренером, отпраздновавшим крупную викторию в 1/2 финала с двумя клубами. Семь лет назад под его руководством Шахтер» выиграл у черкасского «Славутича», причем с тем же счетом, что и «Динамо» у «Агробизнеса» - 3:0.

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины

 

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

11.05.1993

Динамо

Михаил ФОМЕНКО

Металлист (д)

3:0

2.

06.03.1997

Днепр

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Металлург З (д)

3:0

3.

10.03.1997

Шахтер

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

ЦСКА (г)

3:0

4.

28.04.1999

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Звезда (г)

5:1

5.

10.05.2000

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург З (д)

6:1

6.

05.03.2003

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Волынь (г)

4:0

7.

07.05.2014

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Славутич (г)

3:0

8.

07.05.2014

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Черноморец (д)

4:0

9.

20.05.2015

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Олимпик (д)

4:1

10.

26.04.2017

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Николаев (г)

4:0

11.

18.04.2018

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Днепр-1 (г)

4:1

12.

18.04.2018

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Мариуполь (д)

5:1

13.

21.04.2021

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Агробизнес (г)

3:0

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности