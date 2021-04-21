Полуфинал Кубка Украины стал юбилейным для двух игроков Динамо

Поединок полуфинала Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) стал 300-м в клубной карьере капитана киевлян Сергея Сидорчука. 255 встреч он отыграл за «Динамо» и 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга». 202 раза Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 62 - в еврокубках, 30 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

Отметил юбилей в полуфинале и Артем Беседин, забивший 35-й мяч в карьере на клубном уровне. 34 раза он отличился за «Динамо» и 1 - за «Металлист». 30 голов Артем наколотил в УПЛ, 3 - в Кубке Украины и 2 - в еврокубках.