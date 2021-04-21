Владимир ШАРАН: «Впервые при мне Александрия проиграла серию пенальти»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Зари» в серии пенальти полуфинала Кубка Украины.

«Это футбол. Значит, так должно было случиться. Впервые за мою работу в «Александрии» мы проиграли серию пенальти. Поздравляю соперника с победой. Обе команды хотели сыграть в финале. Благодарен своим ребятам за работу и болельщикам за поддержку. А пенальти - лотерея».

«Немного класса не хватает в сравнении с «Зарей». В дополнительное время был хороший момент, но не реализовали», - сказал Шаран.