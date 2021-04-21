Владимир ШАРАН: «Впервые при мне Александрия проиграла серию пенальти»

Наставник прокомментировал вылет из Кубка Украины

  • 21.04.2021 21:34
  • 662 просмотра
  • 6 комментариев
Владимир ШАРАН: «Впервые при мне Александрия проиграла серию пенальти»
© fco.com.ua

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Зари» в серии пенальти полуфинала Кубка Украины.

«Это футбол. Значит, так должно было случиться. Впервые за мою работу в «Александрии» мы проиграли серию пенальти. Поздравляю соперника с победой. Обе команды хотели сыграть в финале. Благодарен своим ребятам за работу и болельщикам за поддержку. А пенальти - лотерея».

«Немного класса не хватает в сравнении с «Зарей». В дополнительное время был хороший момент, но не реализовали», - сказал Шаран.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 21:41
    0
    А ты ещё годик потренируй и угробишь команду на глухо.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:38
    0
    Шаран ты самый позорный тренер,так заряжать судей..💩💩💩и ты и твоя команда
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 21:38
    0
    При мені вперше газ по 10 грн...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 21:37
    +1
    Это очень радует!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:36
    +1
    Потому вдвойне приятно вас вышвырнуть вместе с судейкой с Кубка. Шоп неповадно было!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 21:36
    +1
    Есть справедливость просто. А с Шараном нужно прощаться. Он что мог отдал команде
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 21:37
    +1
    Это очень радует!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:36
    +1
    Потому вдвойне приятно вас вышвырнуть вместе с судейкой с Кубка. Шоп неповадно было!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 21:36
    +1
    Есть справедливость просто. А с Шараном нужно прощаться. Он что мог отдал команде
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 21:41
    0
    А ты ещё годик потренируй и угробишь команду на глухо.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:38
    0
    Шаран ты самый позорный тренер,так заряжать судей..💩💩💩и ты и твоя команда
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 21:38
    0
    При мені вперше газ по 10 грн...
    Ссылка
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