Владимир ШАРАН: «Впервые при мне Александрия проиграла серию пенальти»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Зари» в серии пенальти полуфинала Кубка Украины.
«Это футбол. Значит, так должно было случиться. Впервые за мою работу в «Александрии» мы проиграли серию пенальти. Поздравляю соперника с победой. Обе команды хотели сыграть в финале. Благодарен своим ребятам за работу и болельщикам за поддержку. А пенальти - лотерея».
«Немного класса не хватает в сравнении с «Зарей». В дополнительное время был хороший момент, но не реализовали», - сказал Шаран.
Источник — Футбол 1/2/3
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