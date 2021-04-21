ВИДЕО. «Бойко – крыса!» Как фанаты Динамо устроили перепалку с вратарем

В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес»

  • 21.04.2021 20:15
  • 11970 просмотров
  • 50 комментариев
ВИДЕО. «Бойко – крыса!» Как фанаты Динамо устроили перепалку с вратарем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес» (3:0) и вышло в финал.

После игры фанаты «Динамо» устроили перепалку с вратарем киевлян, скандируя: «Бойко – крыса!»

ВИДЕО. «Бойко – крыса!» Как фанаты Динамо устроили перепалку с вратарем.

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Источник — YouTube

(34 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 21:53
    0
    Орлов Михаил, 21.04.2021 21:46
    Так что дирявые самораспустятся? Глотки друг другу грызут! Так крыс и выводят, сажают в одну бочку и один всех сжирает...
    Прям как обидатели ордло. Кто-то убежал, кто-то расее сосёт, кто-то убивает друг друга
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 21:52
    -3
    Нет того уже Динамо Киев ,что было лет 25 назад,осталось только название,жаль конечно такой клуб был,плохо что болеют одни селюки за Динамо.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.04.2021 21:51
    0
    в чем суть предьявы?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:49
    +1
    Орлов Михаил, 21.04.2021 21:46
    Так что дирявые самораспустятся? Глотки друг другу грызут! Так крыс и выводят, сажают в одну бочку и один всех сжирает...
    Ордлвец соси шнягу!
    Мы чемпионы!
    Вы никто!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 21.04.2021 21:48
    +2
    Не слишком ли много внимания десятку умалишенных бомжей?
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 21.04.2021 21:46
    -3
    Так что дирявые самораспустятся? Глотки друг другу грызут! Так крыс и выводят, сажают в одну бочку и один всех сжирает...
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 21.04.2021 21:44
    -1
    шо за шезафрения
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:39
    -1
    KARABAS55, 21.04.2021 21:35
    Это уже серьёзная болячка засела. Во всём видеть заговор Ахметова. Параноики...
    Та я думаю то был сам ахметов с охранниками
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:38
    -1
    https://m.youtube.com/watch?v=-GzUNcFzV7g
    Шото не зашла им победа
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 21:35
    -2
    ENJOY, 21.04.2021 21:18
    А ещё они кричали «Гриша СУРКИС - ватный ПИД*РАС»
    Короче, в курсе дела
    Это уже серьёзная болячка засела. Во всём видеть заговор Ахметова. Параноики...
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:35
    -6
    J0e777, 21.04.2021 21:33
    ты видел хоть один флаг Динамо???
    А должны быть флаги!? Где написано!?
    Шпрот, я понимаю , что ты тупая мразь, которая на чёрное говорит белое.. но не настолько же
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:35
    +2
    M@Ks7777., 21.04.2021 20:37
    Какой клюб такие и игроки такие и болельщики
    Согласен, наконец то ты ордловец нормально высказался о кротах в целом!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 21:33
    +3
    ENJOY, 21.04.2021 21:29
    Шпрот ты тупой!?
    Кричали с той же трибуны , те же болельщики, с которыми объяснялся Бущан... или Бущан объяснялся не с флагами Динамо!?
    Шпрот, ты тупой!?
    ты видел хоть один флаг Динамо???
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 21.04.2021 21:31
    +4
    FatalisTUA, 21.04.2021 21:26
    "З такими друзями(ультрас) і вороги не потрібні".
    Це так.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:30
    -7
    J0e777, 21.04.2021 21:26
    Федя, почему ты решил, что это болельщики Динамо, а не проплеченные ахметом гопники? Очень похожи на днонецких мразей, который вы свозили на антимайдан
    Очень похоже, что ты турой Шпрот
    Ты конечно и дальше можешь выдумывать басни про засланных массонов, но факт остаётся фактом
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:29
    -7
    J0e777, 21.04.2021 21:26
    Федя, почему ты решил, что это болельщики Динамо, а не проплеченные ахметом гопники? Очень похожи на днонецких мразей, который вы свозили на антимайдан
    Шпрот ты тупой!?
    Кричали с той же трибуны , те же болельщики, с которыми объяснялся Бущан... или Бущан объяснялся не с флагами Динамо!?
    Шпрот, ты тупой!?
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.04.2021 21:26
    +11
    "З такими друзями(ультрас) і вороги не потрібні".
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 21:26
    +5
    ENJOY, 21.04.2021 21:24
    Шпрот, ты тупой!? Или просто расстроился за Гришку!?
    Ютуб тебе в помощь
    Федя, почему ты решил, что это болельщики Динамо, а не проплеченные ахметом гопники? Очень похожи на днонецких мразей, который вы свозили на антимайдан
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 21.04.2021 21:26
    +2
    Buvalii, 21.04.2021 21:21
    В чем проблема установить фамилии 10 дебошир и пожизненно им запретить посещать матчи Динамо? Это в правое сделать футбольному клубу, получив за 10 дней решение суда. Более того с этих 10 идиотов, которые вредят клубу Динамо Киев, нужно получить моральную компенсацию за подрыв имиджа клуба с столетней историей. Почему в Англии, в Германии это регулярно практиковалось, когда на стадионы попадали фанатические пустоголовые алкоголики без моральных принципов и устоев, а у нас это стесняются делать? Суркис, ты задолбал, почему на матчи твоей команды приходит куча провокаторов, когда стадион можно будет спокойно посетить с детьми, без вида бомжей алкашей, называющих себя ультрас и гавкаюших стадом...На стадион, вообще то нельзя животных пускать...ни собак тявкающих зграей ни баранов...Суркис, ау.
    +
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 21:25
    -6
    J0e777, 21.04.2021 21:21
    почему ты так решил? Символики же никакой нет. Может это проплаченные убийцей ахметовым титушки. Это более реальный вариант
    Потому что гладиолусы
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.04.2021 20:55
    +23
    — Берримор, а что это за шум у нас под окнами?
    — Это протестуют фанаты киевского Динамо, сэр.
    — А чего они хотят, Берримор?
    — Увольнения Главного тренера своей команды, сэр.
    — А что, Динамо так плохо играет?
    — Нет, сэр. Выиграли всё дома и два раза подряд зашли в групповой этап ЛЧ.
    — Отчего же они тогда так громко кричат?
    — УльтАрасы, сэр.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.04.2021 20:27
    +18
    Животные!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 20:24
    +18
    Дятлы!!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 20:37
    +15
    А може це не фани а якесь г....?
    Ссылка
    Віктор Єршов
    online
      Віктор Єршов, 21.04.2021 20:28
    +14
    Стадо крысёнышей кричат крыса ))))
    Ссылка
    Buvalii
      Buvalii, 21.04.2021 21:21
    +13
    В чем проблема установить фамилии 10 дебошир и пожизненно им запретить посещать матчи Динамо? Это в правое сделать футбольному клубу, получив за 10 дней решение суда. Более того с этих 10 идиотов, которые вредят клубу Динамо Киев, нужно получить моральную компенсацию за подрыв имиджа клуба с столетней историей. Почему в Англии, в Германии это регулярно практиковалось, когда на стадионы попадали фанатические пустоголовые алкоголики без моральных принципов и устоев, а у нас это стесняются делать? Суркис, ты задолбал, почему на матчи твоей команды приходит куча провокаторов, когда стадион можно будет спокойно посетить с детьми, без вида бомжей алкашей, называющих себя ультрас и гавкаюших стадом...На стадион, вообще то нельзя животных пускать...ни собак тявкающих зграей ни баранов...Суркис, ау.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 20:29
    +13
    futbolboss, 21.04.2021 20:22
    Двух метровый бугай, не может подойти и "оторвать им головы" ???, условно говоря.
    Ну так там ж не один и не два человека, а Бойко все таки не Кличко! Зато Миля доволен. Как по мне это не болельщики Динамо, а так гопники недоразвитые!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.04.2021 21:26
    +11
    "З такими друзями(ультрас) і вороги не потрібні".
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 21:21
    +11
    Редкие идиоты.
    Им конечно виднее, кто должен быть тренером , вратарем или президентом.
    Последователи традиций физруков динамовских.
    Пусть пойдут Сабо в задницу поцелуют и попросят вернуться .
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 21:19
    +11
    Это не фанаты, это стадо невоспитанных моральных уродов с низкой социальной ответсвенностью и умением думать
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 21.04.2021 20:39
    +11
    M@Ks7777., 21.04.2021 20:37
    Какой клюб такие и игроки такие и болельщики
    Самокритично, Максик
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 21.04.2021 20:26
    +11
    Реагировать на невоспитанных детей методом рукоприкладства плохо и безполезно.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 21.04.2021 21:08
    +9
    Вообще в украинском языке НЕТ слова КРЫСА,а ЩУР или ПАЦЮК.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 21.04.2021 20:38
    +9
    А к Бойко какие претензии? Я что-то пропустил?
    Или это действительно акция от Милевского?
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 21.04.2021 21:09
    +8
    Eagle, 21.04.2021 21:08
    Вообще в украинском языке НЕТ слова КРЫСА,а ЩУР или ПАЦЮК.
    ПАЦЮК.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 21:21
    +7
    ENJOY, 21.04.2021 20:51
    Болельщики динамо, которые приехали на выезд.. пока ты на подвале сидишь
    почему ты так решил? Символики же никакой нет. Может это проплаченные убийцей ахметовым титушки. Это более реальный вариант
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 20:49
    +6
    Кто-то видит у этих .... хоть какую-то символику Динамо? Кто эти ......?
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.04.2021 20:28
    +6
    futbolboss, 21.04.2021 20:22
    Двух метровый бугай, не может подойти и "оторвать им головы" ???, условно говоря.
    А ты хоть раз в фан сектор зайди...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 21:26
    +5
    ENJOY, 21.04.2021 21:24
    Шпрот, ты тупой!? Или просто расстроился за Гришку!?
    Ютуб тебе в помощь
    Федя, почему ты решил, что это болельщики Динамо, а не проплеченные ахметом гопники? Очень похожи на днонецких мразей, который вы свозили на антимайдан
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 21:21
    +5
    Долой Павелко и шоблу!
    Ссылка
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