В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес» (3:0) и вышло в финал.
После игры фанаты «Динамо» устроили перепалку с вратарем киевлян, скандируя: «Бойко – крыса!»
ВИДЕО. «Бойко – крыса!» Как фанаты Динамо устроили перепалку с вратарем.
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Источник — YouTube
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Мы чемпионы!
Вы никто!
Шото не зашла им победа
Короче, в курсе дела
Шпрот, я понимаю , что ты тупая мразь, которая на чёрное говорит белое.. но не настолько же
Кричали с той же трибуны , те же болельщики, с которыми объяснялся Бущан... или Бущан объяснялся не с флагами Динамо!?
Шпрот, ты тупой!?
Ты конечно и дальше можешь выдумывать басни про засланных массонов, но факт остаётся фактом
Кричали с той же трибуны , те же болельщики, с которыми объяснялся Бущан... или Бущан объяснялся не с флагами Динамо!?
Шпрот, ты тупой!?
Ютуб тебе в помощь
— Это протестуют фанаты киевского Динамо, сэр.
— А чего они хотят, Берримор?
— Увольнения Главного тренера своей команды, сэр.
— А что, Динамо так плохо играет?
— Нет, сэр. Выиграли всё дома и два раза подряд зашли в групповой этап ЛЧ.
— Отчего же они тогда так громко кричат?
— УльтАрасы, сэр.
Им конечно виднее, кто должен быть тренером , вратарем или президентом.
Последователи традиций физруков динамовских.
Пусть пойдут Сабо в задницу поцелуют и попросят вернуться .
Или это действительно акция от Милевского?
Ютуб тебе в помощь
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