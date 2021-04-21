Артем БЕСЕДИН: «Луческу вселил в команду уверенность. Это ключевой фактор»

Нападающий «Динамо» рассказал о победе над «Агробизнесом» в 1/2 финала Кубка Украины (3:0)

  • 21.04.2021 19:16
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Артем БЕСЕДИН: «Луческу вселил в команду уверенность. Это ключевой фактор»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин, отметившийся забитым мячом в ворота «Агробизнеса» в полуфинальном матче Кубка Украины (3:0), прокомментировал ход игры и рассказал о психологической устойчивости команды в концовке сезона.

- При всем уважении к сопернику, «Динамо» сегодня продемонстрировало более высокий класс?
- Мистер и весь тренерский штаб нас очень хорошо настраивали на этот матч. Главное было – сыграть в свой футбол, и мы это сделали. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. После перерыва мы довели матч до логического завершения.

- Твой забитый мяч стал результатом индивидуальных действий. Как бы ты прокомментировал его?
- По воротам нужно бить – и бить с любой точки. Мы это отрабатываем на тренировках, и тренеры все время акцентируют на том, что без ударов не будет голов. Я посчитал, что у меня хорошая позиция, пробил – хорошо, что вышло забить.

- Гол Буяльского – результат классной комбинации. Можно сказать, что это уже выглядит естественно в исполнении «Динамо»?
- Да, была очень хорошая, показательная комбинация, и получился красивый гол. Поздравляю Виталия с забитым мячом!

- Мистер сказал, что поле в Тернополе – немного специфическое, учитывая отскок мяча. Что бы ты сказал о газоне?
- Поле хорошее. Тут нечего кривить душой – бывало и хуже. Погодные условия также были нормальными. Считаю, что условия для футбола сегодня были хорошими, и матч в целом выдался неплохой. Тем более, газон и погода всегда одинаковы для обеих команд.

- Еще до забитого мяча Леднева у «Динамо» были голевые моменты…
- Это футбол. Если бы команды реализовывали все свои моменты, это, наверное, было бы неинтересно. «Агробизнес» тоже готовился к противостоянию и, конечно же, выходя на эту игру, мы знали, что легко не будет. Повторюсь – мы провели хороший матч, и теперь будем готовиться к следующему.

- Сегодня на стадионе было много болельщиков. Не отвыкли от такой атмосферы?
- Если честно, уже начали отвыкать. Поэтому было очень приятно видеть болельщиков на трибунах и ощутить эту атмосферу. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы, и зрители поскорее возвращались на стадионы.

- Финал Кубка также пройдет в Тернополе. Можно ли считать этот стадион счастливым для «Динамо»?
- Для «Динамо» многие стадионы счастливые. (улыбается) Главное – чтобы безопасность была на хорошем уровне, ведь в конце игры мы видели, что может происходить. Будем приезжать и так же показывать свой футбол.

- Такую уверенность в команду вселил тренер?
- Конечно, это ключевой фактор. Мистер перед каждой игрой, независимо от ее статуса, настраивает нас на то, чтобы мы играли в свой футбол и, прежде всего, показывали результат. Наверное, от игры к игре мы и набрали эту психологическую устойчивость. Психология победителей – это немаловажно. И, конечно, в этом есть заслуга всего тренерского штаба.

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Источник — ФК Динамо Киев

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