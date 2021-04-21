Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо победило спокойно и по праву»

Киевская команда обыграла «Агробизнес» на классе, считает специалист

  • 21.04.2021 18:52
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо победило спокойно и по праву»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный тренер Сергей Ковалец прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в 1/2 финала Кубка Украины.

«Динамо» спокойно и по праву победило. Матч получился хорошим. Много болельщиков, прекрасная атмосфера. Честно говоря, я ожидал от «Агробизнеса» большего. Больше борьбы и длинных передач. Хотелось, чтобы была интрига, но «Динамо» выиграло за счет класса. «Агробизнес» сделал все, что мог», — сказал Ковалец в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Динамомания

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