Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо победило спокойно и по праву»

Известный тренер Сергей Ковалец прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в 1/2 финала Кубка Украины.

«Динамо» спокойно и по праву победило. Матч получился хорошим. Много болельщиков, прекрасная атмосфера. Честно говоря, я ожидал от «Агробизнеса» большего. Больше борьбы и длинных передач. Хотелось, чтобы была интрига, но «Динамо» выиграло за счет класса. «Агробизнес» сделал все, что мог», — сказал Ковалец в эфире телеканала «Футбол 1».