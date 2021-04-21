Богдан ЛЕДНЕВ: «С болельщиками на трибунах всегда приятнее»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, автор первого забитого мяча в ворота «Агробизнеса», поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором «Динамо» победило со счетом 3:0.

- Недооценки соперника не было, ведь Кубок — это турнир, который, можно сказать, создан для команд более низкого уровня. Мы настраивались только на победу, поскольку очень хотели попасть в финал.

- На прошлой стадии кубка «Агробизнес» прошел «Шахтер», что им удалось сделать тогда, и чего не позволило сделать «Динамо» сейчас?

- Когда команда заведомо ниже уровнем, на первый план выходит самоотдача, и за счет нее они стараются выиграть. Бывает, получается создавать сенсации, а бывает — нет.

- Весь первый тайм «Динамо» атаковало, но долгое время не могло забить. Как вам удалось отличиться?

- Было тяжело находить пространство, ведь хозяева хорошо перестраивались. В первом тайме у них еще было много сил. Но как только они один раз не добежали, мы их сразу наказали.

- Сегодня матч проходил с болельщиками, как вам атмосфера?

- Отличная, с болельщиками на трибунах всегда приятнее играть, сегодня была замечательная поддержка.