Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Класс Динамо выше, но нужно менять регламент»

Наставник прокомментировал вылет из Кубка Украины

  • 21.04.2021 18:19
  • 1815 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Класс Динамо выше, но нужно менять регламент»
© fcab.com.ua

Наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Хочу поздравить «Динамо» с победой. Класс на голову выше, чем у наших игроков. Мы где-то пытались играть в футбол, но класс есть класс. Кроме того, были кадровые проблемы. И нужно поменять регламент, когда одна команда в Кубке проводит 4 матча до полуфинала и у нас из-за перебора карточек 6 человек не могут сыграть. А «Динамо» провело 1 матч и играет полным составом. Хотелось сыграть тем составом, который был против «Шахтера».

«Если счет 0:3, то проявить себя не смогли. Я понимаю, что «Динамо» есть «Динамо», но такие ошибки...Говорили-говорили, но есть игроки, которые не выполнили установку. Теперь готовимся к матчам Первой лиги. Второй гол? Я не могу винить вратаря. У меня к нему претензий нет. У него хорошая перспектива».

«Я игрокам в раздевалке сказал, что теперь они видят разницу между Первой лигой и УПЛ», - сказал Чижевский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:34
    +1
    Alex Romanov, 21.04.2021 18:28
    Класс тут не причём, иначе Шахтёр бы легко обыграл вас
    Была такая мысль Но, порядок был и у тех и у тех. Значит определяющим стал именно класс.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:28
    0
    Конечно нужно. Несправедливо, что вы матчи дома играете.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.04.2021 18:28
    +2
    Класс тут не причём, иначе Шахтёр бы легко обыграл вас
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 18:28
    +2
    Вот как выйдешь в УПЛ, займёшь призовые места... Потом о регламенте и говори... Динамо 4 дня назад с Шахтой играло и нечего страшного...
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    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:27
    +6
    Про що ти говориш? Якщо вища ліга буде грати від початку,, то твій Агробізнес, який сьогодні жодного разу не пробив по воротах Динамо,, ніколи не буде грати в півфіналі! Ти цього не розумієш?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:27
    +6
    Про що ти говориш? Якщо вища ліга буде грати від початку,, то твій Агробізнес, який сьогодні жодного разу не пробив по воротах Динамо,, ніколи не буде грати в півфіналі! Ти цього не розумієш?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.04.2021 18:28
    +2
    Класс тут не причём, иначе Шахтёр бы легко обыграл вас
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 18:28
    +2
    Вот как выйдешь в УПЛ, займёшь призовые места... Потом о регламенте и говори... Динамо 4 дня назад с Шахтой играло и нечего страшного...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:34
    +1
    Alex Romanov, 21.04.2021 18:28
    Класс тут не причём, иначе Шахтёр бы легко обыграл вас
    Была такая мысль Но, порядок был и у тех и у тех. Значит определяющим стал именно класс.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:28
    0
    Конечно нужно. Несправедливо, что вы матчи дома играете.
    Ссылка
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