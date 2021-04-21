Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Класс Динамо выше, но нужно менять регламент»

Наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Хочу поздравить «Динамо» с победой. Класс на голову выше, чем у наших игроков. Мы где-то пытались играть в футбол, но класс есть класс. Кроме того, были кадровые проблемы. И нужно поменять регламент, когда одна команда в Кубке проводит 4 матча до полуфинала и у нас из-за перебора карточек 6 человек не могут сыграть. А «Динамо» провело 1 матч и играет полным составом. Хотелось сыграть тем составом, который был против «Шахтера».

«Если счет 0:3, то проявить себя не смогли. Я понимаю, что «Динамо» есть «Динамо», но такие ошибки...Говорили-говорили, но есть игроки, которые не выполнили установку. Теперь готовимся к матчам Первой лиги. Второй гол? Я не могу винить вратаря. У меня к нему претензий нет. У него хорошая перспектива».

«Я игрокам в раздевалке сказал, что теперь они видят разницу между Первой лигой и УПЛ», - сказал Чижевский.