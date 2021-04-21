ХАЦКЕВИЧ: «У Шахтера вышли на замену футболисты, а я не знаю, кто это»

47-летний бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу киевлян над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Все закономерно со стороны «Динамо».

В «Шахтере» пошло омоложение состава. В моем понимании. Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко…

Вот выходили на замену у «Шахтера» (в матче с «Динамо» — прим. ред.) один с белой головой, а второй с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что это за футболисты. Но «Динамо» выиграло солидно, уверенно и заслуженно», — считает Хацкевич.