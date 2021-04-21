ХАЦКЕВИЧ: «У Шахтера вышли на замену футболисты, а я не знаю, кто это»

Специалист поделился мнением о победе киевского «Динамо» над донецким клубом

  • 21.04.2021 17:56
  • 2862 просмотра
  • 4 комментария
ХАЦКЕВИЧ: «У Шахтера вышли на замену футболисты, а я не знаю, кто это»
© Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу киевлян над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Все закономерно со стороны «Динамо».

В «Шахтере» пошло омоложение состава. В моем понимании. Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко…

Вот выходили на замену у «Шахтера» (в матче с «Динамо» — прим. ред.) один с белой головой, а второй с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что это за футболисты. Но «Динамо» выиграло солидно, уверенно и заслуженно», — считает Хацкевич.

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Источник — Великий футбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Persian
    online
      Persian, 21.04.2021 18:21
    +2
    Физрук
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 21.04.2021 18:20
    +5
    Не надо позориться Александр..... Ты не очень хороший тренер, но был классным игроком и оставайся всегда человеком
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 18:03
    +5
    "с белой головой, а второй с белым лицом" - Фернандо и Судаков
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 18:02
    +1
    Шапаренко, Миколенко, Забарный, Сирота видимо сильно старые футболисты
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 21.04.2021 18:20
    +5
    Не надо позориться Александр..... Ты не очень хороший тренер, но был классным игроком и оставайся всегда человеком
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 18:03
    +5
    "с белой головой, а второй с белым лицом" - Фернандо и Судаков
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 21.04.2021 18:21
    +2
    Физрук
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 18:02
    +1
    Шапаренко, Миколенко, Забарный, Сирота видимо сильно старые футболисты
    Ссылка
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