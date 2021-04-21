ВИДЕО. Ошибка вратаря, гол Беседина. Динамо идет к финалу

Форвард забил дальним ударом

  • 21.04.2021 17:39
  • 4740 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ошибка вратаря, гол Беседина. Динамо идет к финалу
© fcdynamo.kiev.ua

В матче полуфинала Кубка Украины форвард «Динамо» Артем Беседин сделал счет 2:0, воспользовавшись ошибкой вратаря «Агробизнеса».

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:48
    0
    Беседин сегодня очень неплох! Циганков должен был забивать с его передачи, но не поднял мяч!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:47
    0
    f-play, 21.04.2021 18:06
    Може, м'яч і не найпростіший, але ближній кут є ближній кут. І за нього завжди спитають з воротаря. Тим більше, що удар йшов з поза меж штрафного майданчика.
    Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
    Так, але це скоріше не виручив, ніж помилка!
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 21.04.2021 18:06
    +2
    Michael Savchyn, 21.04.2021 17:55
    альо, майстри заголовків -- це категорія складних мячів для воротарів.
    воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
    питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
    Може, м'яч і не найпростіший, але ближній кут є ближній кут. І за нього завжди спитають з воротаря. Тим більше, що удар йшов з поза меж штрафного майданчика.
    Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 21.04.2021 17:55
    0
    альо, майстри заголовків -- це категорія складних мячів для воротарів.
    воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
    питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 21.04.2021 18:06
    +2
    Michael Savchyn, 21.04.2021 17:55
    альо, майстри заголовків -- це категорія складних мячів для воротарів.
    воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
    питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
    Може, м'яч і не найпростіший, але ближній кут є ближній кут. І за нього завжди спитають з воротаря. Тим більше, що удар йшов з поза меж штрафного майданчика.
    Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:48
    0
    Беседин сегодня очень неплох! Циганков должен был забивать с его передачи, но не поднял мяч!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.04.2021 18:47
    0
    f-play, 21.04.2021 18:06
    Може, м'яч і не найпростіший, але ближній кут є ближній кут. І за нього завжди спитають з воротаря. Тим більше, що удар йшов з поза меж штрафного майданчика.
    Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
    Так, але це скоріше не виручив, ніж помилка!
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 21.04.2021 17:55
    0
    альо, майстри заголовків -- це категорія складних мячів для воротарів.
    воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
    питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
    Ссылка
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