ВИДЕО. Ошибка вратаря, гол Беседина. Динамо идет к финалу

В матче полуфинала Кубка Украины форвард «Динамо» Артем Беседин сделал счет 2:0, воспользовавшись ошибкой вратаря «Агробизнеса».
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Источник — Sport.ua
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Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
Судячи з реакції голкіпера, яку дуже добре чутно, він теж думає, що міг зіграти набагато краще.
воротар нормально зіграв, просто мячі, які стеляться і ще підскакують складні, щоб їх відбити.
питається, чи колись автор цього опису хоч грав у футбол
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