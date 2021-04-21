ВИДЕО. Фаны напали на игроков Шальке. Тем пришлось убегать

«Шальке» на официальном сайте осудил группу фанатов, которые напали на игроков команды после возвращения с выездного матча.
«Шальке» проиграл «Арминии» и впервые за 33 года вылетел во вторую Бундеслигу.
«Мы понимаем разочарование болельщиков, однако они, напав на игроков и тренерский штаб, перешли все границы».
«Сперва группа фанов общалась с футболистами, но затем кто-то из них решил применить физическое воздействие. Это неприемлемо, началось расследование», - гласит заявление клуба.
О серьезных травмах среди игроков «Шальке» информации нет. Судя по всему, представителям клуба удалось убежать.
De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021
Источник — ФК Шальке
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