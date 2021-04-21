ВИДЕО. Фаны напали на игроков Шальке. Тем пришлось убегать

«Шальке» на официальном сайте осудил группу фанатов, которые напали на игроков команды после возвращения с выездного матча.

«Шальке» проиграл «Арминии» и впервые за 33 года вылетел во вторую Бундеслигу.

«Мы понимаем разочарование болельщиков, однако они, напав на игроков и тренерский штаб, перешли все границы».

«Сперва группа фанов общалась с футболистами, но затем кто-то из них решил применить физическое воздействие. Это неприемлемо, началось расследование», - гласит заявление клуба.

О серьезных травмах среди игроков «Шальке» информации нет. Судя по всему, представителям клуба удалось убежать.