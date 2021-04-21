ВИДЕО. Фаны напали на игроков Шальке. Тем пришлось убегать

Группа фанатов недовольна вылетом команды

  • 21.04.2021 17:31
  • 2330 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Фаны напали на игроков Шальке. Тем пришлось убегать
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Шальке» на официальном сайте осудил группу фанатов, которые напали на игроков команды после возвращения с выездного матча.

«Шальке» проиграл «Арминии» и впервые за 33 года вылетел во вторую Бундеслигу.

«Мы понимаем разочарование болельщиков, однако они, напав на игроков и тренерский штаб, перешли все границы».

«Сперва группа фанов общалась с футболистами, но затем кто-то из них решил применить физическое воздействие. Это неприемлемо, началось расследование», - гласит заявление клуба.

О серьезных травмах среди игроков «Шальке» информации нет. Судя по всему, представителям клуба удалось убежать.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шальке

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 18:10
    -5
    а, якщо мудеску "Родичі" наздоганятимуть - як він тікатиме?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 21.04.2021 18:06
    +3
    Ласкаво просимо у Другу Бундеслігу... Адольф Алоїзович вас би не простив
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 17:57
    +8
    Вовремя Коноплянка ушел из Шальке, иначе пришлось бы убегать от разъяренных фанатов.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:51
    +4
    Да, Газпрем жжот
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 17:57
    +8
    Вовремя Коноплянка ушел из Шальке, иначе пришлось бы убегать от разъяренных фанатов.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:51
    +4
    Да, Газпрем жжот
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.04.2021 18:06
    +3
    Ласкаво просимо у Другу Бундеслігу... Адольф Алоїзович вас би не простив
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности