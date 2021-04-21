ВИДЕО. 13 секторов в 1 калитку. Как фанов пропускали на Агробизнес – Динамо

В эти минуты в Тернополе проходит матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором за путевку в финал турнира играют «Агробизнес» из Волочиска и киевское «Динамо».

Городской стадион имени Романа Шухевича заполнен только на 25%. Больше билетов в продажу не поступило, поскольку нужно было выполнять карантинные нормы. Всего стадион вмещает 15150 человек.

Однако болельщики, которые посетили матч, всё же рискуют впоследствии заболеть коронавирусом. Сразу за 13 секторами закреплены только одни пропускные ворота.