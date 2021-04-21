Дважды в одну реку, или Стоит ли ждать возвращения Фонсеки в Шахтер?

С большой долей вероятности чемпионом Украины в этом сезоне станет киевское «Динамо». И, опять же, большие шансы, что в новом сезоне у «Шахтера» будет новый тренер. Это может не произойти только в трех случаях – «горняки» каким-то чудом выиграют «золото» чемпионата, Каштру убедит руководство в своей возможности кардинально изменить ситуацию в следующем сезоне или не будет ни одного лучшего варианта на позицию главного тренера. Как видим, все варианты, честно говоря, по реалистичности близкие к нулю.

Уверен, что в «Шахтере» уже это понимают и присматриваются к новым потенциальным кандидатурам на роль очередного Мистера. Не раз появлялась информация, что рассматривается среди других и кандидатура бывшего тренера Паулу Фонсеки. У него как раз в Риме дела идут не очень, задание на сезон - попадание в Лигу чемпионов - выглядит не то что уже провалившимся, но очень близким к этому. Отыграть такой отрыв от топ-4 в Италии в этом сезоне будет почти нереально. Да, есть шансы попасть в ЛЧ через Лигу Европы, но, даже если это произойдет (то есть римляне выиграют ЛЕ), осадок от невыразительной игры в сезоне все равно останется. Да и сам Фонсека, по слухам, не хочет оставаться в Риме.

Поэтому рассмотрим все преимущества и недостатки потенциального второго пришествия Паулу Фонсеки на тренерский мостик «горняков».

Плюсы

Акклиматизация. Совсем не нужно будет времени на раскачку. Паулу прекрасно знает структуру «Шахтера», его организацию, менеджмент, игроков. Ему не надо будет изучать футболистов, ведь Фонсека прекрасно знает, кто что может и на кого можно рассчитывать. Поэтому можно будет начинать сразу с места в карьер. Остаются в команде его проверенные бойцы Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Мораес, Кривцов, Исмаили, поэтому микроклимат в команде и поддержка тренера обеспечены.

Соперничество с «Динамо» и Луческу. Фонсеку не раз упрекали, что он выигрывал чемпионские титулы с «Шахтером», когда «Динамо» тренировал Хацкевич, который, хоть и регулярно обыгрывал «горняков», но не мог с необходимой регулярностью набирать очки на дистанции. Теперь ситуация изменилась. «Динамо» тренирует Луческу, который фактически привел «бело-синих» к чемпионству. Таким образом, Фонсеке, если он возглавит «Шахтер», придется попотеть, чтобы доказать и всем, и самому себе, что предыдущие успехи были именно заслугой команды, а не слабостью соперника.

Построение новой команды. И пора ответить на упреки, что, мол, Фонсека играл с командой, которую построил еще Луческу. Доля правды в них есть, ведь мы помним, что в начале, когда Паулу пытался «перевести» «Шахтер» на свою схему 4-4-2, были разные нюансы, а окончательно ситуация стала на нужные рельсы, когда португалец вернулся к привычных луческовским 4-2-3-1. Теперь пространства для реализации своих идей будет много, ведь в «Шахтере», кроме ветеранов, много молодежи, с которой можно будет лепить все, что придумается. Интересно было бы посмотреть. что смог бы придумать Паулу, строя новый «Шахтер». Те же 4-4-2 выглядели бы интересно, если, конечно, Фонсека захотел бы возвращаться к началам.



ФК Шахтер

Покой. В Риме Фонсека постоянно работал под напряжением. Президент требовал трофеев уже и сейчас, болельщики были недовольны результатами, Джеко портил микроклимат внутри команды ... В «Шахтере» такого, как минимум в начале, не будет - да, трофеев тоже будут требовать, но, например, болельщики такого влияния не имеют, а главного бунтовщика уже отправили в «Интернасьонал». И, честно говоря, уровень нашего чемпионата, к сожалению, с уровнем Серии А не сравнить, поэтому здесь будет все же спокойнее работать.

Минусы

Дважды в одну реку. Как правило, второе пришествие тренера в команду не дает ожидаемого результата. Можно вспомнить для примера Семина, который прекрасно поработал с «Динамо» во время первой каденции, но не оправдал надежд второй раз. У Фонсеки похожая ситуация. Есть вероятность, что его будут воспринимать как тренера, который бросил команду, а затем, после неудачи на новом месте, захотел вернуться. Соответственно, субординация хоть и будет, но где-то в голове каждого будет сидеть мысль «а он раз нас уже бросал...». Поэтому вполне вероятно, что, если Паулу и покинет «Рому», он выберет себе следующим местом работы чемпионат, в котором еще не работал.



ФК Шахтер

Уровень чемпионата. Кто знает, захочется Паулу после Европы возвращаться в наш чемпионат. Да, здесь спокойнее, но после соревнований с «Интером», «Ювентусом» или «Аталантой» придется соперничать с «Мариуполем», «Ингульцом» или «Львовом». При всем уважении к этим клубам, но Фонсека, возможно, банально не сможет или не захочет настраиваться на них после команд с Серии А. Важно, чтобы сам Паулу не чувствовал себя в чемпионате Украины сбитым летчиком и, соответственно, не просто отрабатывал контракт, а выкладывался на полную.

Новая команда. Да, ветераны остаются. Но на них одних далеко не уедешь, как показал этот сезон. А молодежь, в свою очередь, талантливая, но нестабильная. Додо и Тете могут выдать суперматч, а затем несколько невнятных, причем не они одни такие. По-настоящему стабильных игроков в «Шахтере» можно сосчитать на пальцах одной руки - Степаненко (но он начал много пропускать из-за травм - возраст дает свое), возможно, Матвиенко ... И, пожалуй, все. Нужно, кроме бразильской молодежи, качественное усиление на три-четыре позиции. Сможет ли руководство обеспечить его - вопрос. А возиться с молодыми бразильцами, как это делал Луческу, банально нет времени.

Кто будет руководить «Шахтером» в следующем году – Каштру, Де Дзерби, Срна или Фонсека – вопрос, ответ на который сейчас, наверное, не знает никто. Поэтому нам остается только догадываться. И ждать лета.

Сергей РИПЬЮК