Цыганков и Беседин выйдут в старте Динамо на матч с Агробизнесом

Стал известен стартовый состав киевлян на поединок 1/2 финала Кубка Украины

  • 21.04.2021 15:31
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Цыганков и Беседин выйдут в старте Динамо на матч с Агробизнесом
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В среду, 21 апреля, состоится поединок 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо».

Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Родригеш, Цыганков, Беседин.

Запасные: Бущан, Забарный, Сидклей, Караваев, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Буяльский, Супряга.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Агробизнес» — «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

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