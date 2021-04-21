Цыганков и Беседин выйдут в старте Динамо на матч с Агробизнесом

В среду, 21 апреля, состоится поединок 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо».
Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Родригеш, Цыганков, Беседин.
Запасные: Бущан, Забарный, Сидклей, Караваев, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Буяльский, Супряга.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Агробизнес» — «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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