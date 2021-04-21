ОФИЦИАЛЬНО. Сезон чемпионата УПЛ завершится на неделю раньше

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь чемпионата УПЛ текущего сезона.

25-й тур перенесен на 5 мая, а последний 26-й тур – на 9 мая. Изначально последний тур должен был состояться 15 мая.

Кроме того, на день перенесен и финал Кубка Украины, который изначально должен был состояться 12 мая. Он сдвинут на 13 число.

Инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.