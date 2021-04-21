ОФИЦИАЛЬНО. Сезон чемпионата УПЛ завершится на неделю раньше

Финал Кубка Украины состоится 13 мая

  • 21.04.2021 15:25
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Сезон чемпионата УПЛ завершится на неделю раньше
© УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь чемпионата УПЛ текущего сезона.

25-й тур перенесен на 5 мая, а последний 26-й тур – на 9 мая. Изначально последний тур должен был состояться 15 мая.

Кроме того, на день перенесен и финал Кубка Украины, который изначально должен был состояться 12 мая. Он сдвинут на 13 число.

Инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:36
    0
    Все верно, ведь важный матч с Бахрейном надо отыграть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:36
    0
    Все верно, ведь важный матч с Бахрейном надо отыграть
    Ссылка
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