ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, которые играли бы в Суперлиге

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые играли бы в Европейской Суперлиге.
В состав Суперлиги успели войти 12 европейских топ-клубов, но уже через два дня ее покинули практически все участники. Объединение было жестко раскритиковано ФИФА, УЕФА и болельщиками.
Самым дорогим футболистом символической сборной является 27-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн. Его ориентировочная стоимость составляет €120 миллионов.
Совокупная стоимость всех футболистов сборной составляет чуть более €1 миллиарда.
Источник — Transfermarkt
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