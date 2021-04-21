ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, которые играли бы в Суперлиге

Совокупная ориентировочная стоимость футболистов составляет более €1 миллиарда

  • 21.04.2021 15:10
  • 1380 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, которые играли бы в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые играли бы в Европейской Суперлиге.

В состав Суперлиги успели войти 12 европейских топ-клубов, но уже через два дня ее покинули практически все участники. Объединение было жестко раскритиковано ФИФА, УЕФА и болельщиками.

Самым дорогим футболистом символической сборной является 27-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн. Его ориентировочная стоимость составляет €120 миллионов.

Совокупная стоимость всех футболистов сборной составляет чуть более €1 миллиарда.

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.04.2021 15:52
    0
    А можна зразу команду, яка би виграла Суперлігу?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.04.2021 15:52
    0
    А можна зразу команду, яка би виграла Суперлігу?
    Ссылка
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