Стамбул. Костюк выиграла у еще одной россиянки на пути к четвертьфиналу

18-летняя украинка в двух сетах обыграла Дарью Касаткину

  • 21.04.2021 15:05
  • 1924 просмотра
  • 15 комментариев
Стамбул. Костюк выиграла у еще одной россиянки на пути к четвертьфиналу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в турецком Стамбуле.

Во втором круге 18-летняя украинка в двух сетах обыграла Дарью Касаткину из России (№37 WTA).

Стамбул. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:5

Ранее девушки играли между собой всего один раз, тогда также победила украинка.

В 1/4 финала в Стамбуле Марта Костюк сыграет с победительницей матча Ана Конюх – Ван Цян.

Напомним, в первом круге Костюк в двух сетах выиграла у еще одной россиянки Камиллы Рахимовой.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.04.2021 15:56
    0
    Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:26
    По цьому матчу вболівальникам, які ніколи не бачили її гри, можна з нею знайомитися. Класний різноманітний атакуючий теніс чергувався з незрозумілими провалами в середині кожного з сетів. У першому з 4:1 Марта зробила все, щоб стало 4:4, а у другому - з 4:0 - 5:5. Причому у другій партії сама мордорка ввімкнулася, почала грати у свій неприємний технічний теніс, і здалося, що українка вже не потягне. Але ж це Марта! Вона і сама ввімкнутися може, коли ніхто вже не чекає. І дотиснула-таки суперницю своєю активною грою.
    Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
    А я за Марту, мне больше девушки нравятся.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.04.2021 15:54
    0
    Это конечно уже круто.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2021 15:48
    +2
    Молодчинка
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 21.04.2021 15:46
    +2
    Тим часом в Португалії Калініна після невдалого першого сету виграла у Заневської вісім геймів поспіль, після чого остання знялася.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:41
    +2
    Сегодня на одной из веток, один пидарашник, писал список русо побед в спорте над украинцами!
    Приплетал там "достижения" хрен знает какой давности!
    Я ему засунул в пасть сегодняшнюю новость про Марту!
    Кушай с маслом кацап, не подавись!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.04.2021 15:37
    +1
    Минулого разу я писав щось типу "руїнами Касаткіної задоволений". Цього разу наше теж все так і було в першій половині обох сетів 4-1 в 1-му і 4-0 30-0 в 2-му, а далі... Тим важливіша перемога українки в таких напружених кінцівках сетів. Бо це була зовсім вже не та Касаткіна, що в попередній грі, а мотивована, ще й на улюбленому для себе покритті.
    Марта камон...
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 21.04.2021 15:34
    +3
    axylinam, 21.04.2021 15:07
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Зараз головне добрати очок, щоб потрапити на Олімпіаду.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:28
    +5
    І ще момент. Дві поспіль перемоги над мордорками повинні б зняти прокляття невдалих матчів Марти проти представниць цієї, так би мовити, національності.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 21.04.2021 15:26
    +2
    Марту з перемогою. Касаткіна їй мабуть по стилю гри підходить, тільки навіщо було на 4:0 знову розслаблятися, росіянка відчула шанси та почала значно краще грати. Одне добре знову змогла заграти, та геройські дотиснути таки суперницю. До повернення її мами в тренери Марта в таких випадках сипалась повністю. А зараз навпаки більшість вигризає.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:26
    +1
    По цьому матчу вболівальникам, які ніколи не бачили її гри, можна з нею знайомитися. Класний різноманітний атакуючий теніс чергувався з незрозумілими провалами в середині кожного з сетів. У першому з 4:1 Марта зробила все, щоб стало 4:4, а у другому - з 4:0 - 5:5. Причому у другій партії сама мордорка ввімкнулася, почала грати у свій неприємний технічний теніс, і здалося, що українка вже не потягне. Але ж це Марта! Вона і сама ввімкнутися може, коли ніхто вже не чекає. І дотиснула-таки суперницю своєю активною грою.
    Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.04.2021 15:20
    +5
    Sashamar, 21.04.2021 15:16
    Так вона вже має більше 1000 очок і 79 місце, майже повтор особистого рекорду.
    Как Марта сказала в интервью, задача минимум на сезон - топ 50. Это Марта сама себе установила, у мамы задачи более амбициозные, жаль Марта не озвучила какие. В общем, я за маму
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.04.2021 15:17
    +7
    Молодец, Марта.
    Очень порадовала. Касаткина во втором сете показала за счет чего была в топ 10, но Марта выстояла. Кстати и физ форма вполне неплоха, не смотря на ковидные опасения. Вполне хорошо двигалась, выдерживала долгие розыгрыши в конце. А как она рванула в одном из последних розыгрышей за укороченным! Любо-дорого
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 21.04.2021 15:16
    +2
    axylinam, 21.04.2021 15:07
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Так вона вже має більше 1000 очок і 79 місце, майже повтор особистого рекорду.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.04.2021 15:16
    +1
    За паребріком мабуть подвійний підрив, ажа згадується "Горіла дупа, палала" Богдана Процишина.
    Бо напередодні Касаткіна заплюсовала одностатеві відносини.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 15:07
    +9
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 15:07
    +9
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.04.2021 15:17
    +7
    Молодец, Марта.
    Очень порадовала. Касаткина во втором сете показала за счет чего была в топ 10, но Марта выстояла. Кстати и физ форма вполне неплоха, не смотря на ковидные опасения. Вполне хорошо двигалась, выдерживала долгие розыгрыши в конце. А как она рванула в одном из последних розыгрышей за укороченным! Любо-дорого
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:28
    +5
    І ще момент. Дві поспіль перемоги над мордорками повинні б зняти прокляття невдалих матчів Марти проти представниць цієї, так би мовити, національності.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.04.2021 15:20
    +5
    Sashamar, 21.04.2021 15:16
    Так вона вже має більше 1000 очок і 79 місце, майже повтор особистого рекорду.
    Как Марта сказала в интервью, задача минимум на сезон - топ 50. Это Марта сама себе установила, у мамы задачи более амбициозные, жаль Марта не озвучила какие. В общем, я за маму
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 21.04.2021 15:34
    +3
    axylinam, 21.04.2021 15:07
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Зараз головне добрати очок, щоб потрапити на Олімпіаду.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2021 15:48
    +2
    Молодчинка
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 21.04.2021 15:46
    +2
    Тим часом в Португалії Калініна після невдалого першого сету виграла у Заневської вісім геймів поспіль, після чого остання знялася.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:41
    +2
    Сегодня на одной из веток, один пидарашник, писал список русо побед в спорте над украинцами!
    Приплетал там "достижения" хрен знает какой давности!
    Я ему засунул в пасть сегодняшнюю новость про Марту!
    Кушай с маслом кацап, не подавись!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 21.04.2021 15:26
    +2
    Марту з перемогою. Касаткіна їй мабуть по стилю гри підходить, тільки навіщо було на 4:0 знову розслаблятися, росіянка відчула шанси та почала значно краще грати. Одне добре знову змогла заграти, та геройські дотиснути таки суперницю. До повернення її мами в тренери Марта в таких випадках сипалась повністю. А зараз навпаки більшість вигризає.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 21.04.2021 15:16
    +2
    axylinam, 21.04.2021 15:07
    Хорошая победа-пора подниматься в рейтинге
    Так вона вже має більше 1000 очок і 79 місце, майже повтор особистого рекорду.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.04.2021 15:37
    +1
    Минулого разу я писав щось типу "руїнами Касаткіної задоволений". Цього разу наше теж все так і було в першій половині обох сетів 4-1 в 1-му і 4-0 30-0 в 2-му, а далі... Тим важливіша перемога українки в таких напружених кінцівках сетів. Бо це була зовсім вже не та Касаткіна, що в попередній грі, а мотивована, ще й на улюбленому для себе покритті.
    Марта камон...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:26
    +1
    По цьому матчу вболівальникам, які ніколи не бачили її гри, можна з нею знайомитися. Класний різноманітний атакуючий теніс чергувався з незрозумілими провалами в середині кожного з сетів. У першому з 4:1 Марта зробила все, щоб стало 4:4, а у другому - з 4:0 - 5:5. Причому у другій партії сама мордорка ввімкнулася, почала грати у свій неприємний технічний теніс, і здалося, що українка вже не потягне. Але ж це Марта! Вона і сама ввімкнутися може, коли ніхто вже не чекає. І дотиснула-таки суперницю своєю активною грою.
    Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.04.2021 15:16
    +1
    За паребріком мабуть подвійний підрив, ажа згадується "Горіла дупа, палала" Богдана Процишина.
    Бо напередодні Касаткіна заплюсовала одностатеві відносини.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.04.2021 15:56
    0
    Stanislav Matusevych, 21.04.2021 15:26
    По цьому матчу вболівальникам, які ніколи не бачили її гри, можна з нею знайомитися. Класний різноманітний атакуючий теніс чергувався з незрозумілими провалами в середині кожного з сетів. У першому з 4:1 Марта зробила все, щоб стало 4:4, а у другому - з 4:0 - 5:5. Причому у другій партії сама мордорка ввімкнулася, почала грати у свій неприємний технічний теніс, і здалося, що українка вже не потягне. Але ж це Марта! Вона і сама ввімкнутися може, коли ніхто вже не чекає. І дотиснула-таки суперницю своєю активною грою.
    Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
    А я за Марту, мне больше девушки нравятся.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.04.2021 15:54
    0
    Это конечно уже круто.
    Ссылка
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