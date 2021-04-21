Стамбул. Костюк выиграла у еще одной россиянки на пути к четвертьфиналу

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в турецком Стамбуле.
Во втором круге 18-летняя украинка в двух сетах обыграла Дарью Касаткину из России (№37 WTA).
Стамбул. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:5
Ранее девушки играли между собой всего один раз, тогда также победила украинка.
В 1/4 финала в Стамбуле Марта Костюк сыграет с победительницей матча Ана Конюх – Ван Цян.
Напомним, в первом круге Костюк в двух сетах выиграла у еще одной россиянки Камиллы Рахимовой.
Источник — Sport.ua
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Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
Приплетал там "достижения" хрен знает какой давности!
Я ему засунул в пасть сегодняшнюю новость про Марту!
Кушай с маслом кацап, не подавись!
Марта камон...
Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
Очень порадовала. Касаткина во втором сете показала за счет чего была в топ 10, но Марта выстояла. Кстати и физ форма вполне неплоха, не смотря на ковидные опасения. Вполне хорошо двигалась, выдерживала долгие розыгрыши в конце. А как она рванула в одном из последних розыгрышей за укороченным! Любо-дорого
Бо напередодні Касаткіна заплюсовала одностатеві відносини.
Очень порадовала. Касаткина во втором сете показала за счет чего была в топ 10, но Марта выстояла. Кстати и физ форма вполне неплоха, не смотря на ковидные опасения. Вполне хорошо двигалась, выдерживала долгие розыгрыши в конце. А как она рванула в одном из последних розыгрышей за укороченным! Любо-дорого
Приплетал там "достижения" хрен знает какой давности!
Я ему засунул в пасть сегодняшнюю новость про Марту!
Кушай с маслом кацап, не подавись!
Марта камон...
Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
Бо напередодні Касаткіна заплюсовала одностатеві відносини.
Варто відзначити доволі спокійну як для Марти реакцію на свої невдалі дії. Без криків інколи не обходилося, але істерик не було. Далі, скоріш за все, Конюх, яка поступово повертається на свій звичний рівень після довгого лікування. Хоч стиль гри хорватки десь схожий на Марту, такою технікою вона не володіє, але вже звично у матчах Костюк головним фактором стане ментальність. Наскільки Марта зможе впоратися зі своїм гарячим серцем.
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