Костюк выиграла первый матч на турнире в Стамбуле, обыграв россиянку

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Стамбуле.
В первом круге украинка обыграла Камиллу Рахимову из России (№143 WTA).
Стамбул. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камилла Рахимова (Россия) – 6:4, 6:3
В следующем круге Костюк сразится с Дарьей Касаткиной из России (№37 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ВІДЕО МАТЧУ
ВІДЕО МАТЧУ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.