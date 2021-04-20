Костюк выиграла первый матч на турнире в Стамбуле, обыграв россиянку

В следующем раунде Марту ждет еще одна представительница РФ

  • 20.04.2021 12:23
  • 1441 просмотр
  • 5 комментариев
Костюк выиграла первый матч на турнире в Стамбуле, обыграв россиянку
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В первом круге украинка обыграла Камиллу Рахимову из России (№143 WTA).
 
Стамбул. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Камилла Рахимова (Россия) – 6:4, 6:3
 
В следующем круге Костюк сразится с Дарьей Касаткиной из России (№37 WTA). 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.04.2021 13:04
    +1
    В більшості випадків Марта з сильнішими за себе грає сконцентровано, без неочікуваних провалів як сьогодні. Якщо Касаткіна шанси дасть Марта буде чіплятися.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.04.2021 12:59
    0
    Марту з перемогою. От тільки сітка у Марти як завжди. Турнір для не топів, а Марті відразу в 2 колі треба тенісистку топового рівня та досвіду начарувати.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 20.04.2021 12:32
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=VGF43axI3Y8
    ВІДЕО МАТЧУ
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 12:32
    +6
    Вряд ли это тот матч, о котором Марта будет рассказывать внукам)) Соперница оказала слабое сопротивление. Дальше Касаткина. Было бы неплохо повторить недавнюю порку, но надо понимать, что и Касаткина будет очень мотивирована. Вряд ли она забыла то унижение на ЮСО. В общем, желаю Марте полной концентрации, качественной игры и тогда Касаткиной ловить нечего.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 20.04.2021 12:27
    +5
    Це було іззі. Мені здалося, що Марта навіть не сильно нервувала та не спалахувала після кожної помилки.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 12:32
    +6
    Вряд ли это тот матч, о котором Марта будет рассказывать внукам)) Соперница оказала слабое сопротивление. Дальше Касаткина. Было бы неплохо повторить недавнюю порку, но надо понимать, что и Касаткина будет очень мотивирована. Вряд ли она забыла то унижение на ЮСО. В общем, желаю Марте полной концентрации, качественной игры и тогда Касаткиной ловить нечего.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 20.04.2021 12:27
    +5
    Це було іззі. Мені здалося, що Марта навіть не сильно нервувала та не спалахувала після кожної помилки.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 20.04.2021 12:32
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=VGF43axI3Y8
    ВІДЕО МАТЧУ
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.04.2021 13:04
    +1
    В більшості випадків Марта з сильнішими за себе грає сконцентровано, без неочікуваних провалів як сьогодні. Якщо Касаткіна шанси дасть Марта буде чіплятися.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.04.2021 12:59
    0
    Марту з перемогою. От тільки сітка у Марти як завжди. Турнір для не топів, а Марті відразу в 2 колі треба тенісистку топового рівня та досвіду начарувати.
    Ссылка
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