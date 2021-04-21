Канониры под ударом. 5 игроков Арсенала, которых Артета готов отпустить

Нынешний сезон для главного тренера Арсенала Микеля Артеты является первым, который он проводит от начала и до конца в статусе наставника команды. Если в прошлом чемпионате многие неудачи специалисты списывали на необходимость испанца притереться к лондонскому клубу, то сейчас от Артеты, по-хорошему, ждут результата. Увы, пока похвастаться «канонирам» нечем, и они всерьез рискуют даже пролететь мимо путевки в еврокубки на сезон-2021/22.

Впрочем, если верить британской прессе, отставка Микелю Артете в ближайшее время не грозит. Это значит, что испанский специалист сможет продолжить политику обновления состава, и грядущим летом клуб, вероятно, покинет сразу несколько футболистов. О тех, чьи позиции ныне видятся нам наиболее шаткими, и поговорим…

Давид ЛУИС

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Бразильский центральный защитник выступает за Арсенал с лета 2019 года. В команде Микеля Артеты 33-летний бек является важной фигурой, а потому на первый взгляд его присутствие в этом списке может вызывать удивление. Однако, если копнуть глубже, то можно увидеть картину с другого ракурса.

22 апреля Давид Луис отпразднует свой 34-й день рождения, а его контракт с «канонирами» истекает 30 июня. Пока переговоры о пролонгации сделки не ведутся, и фактически отложены на последний момент. У Артеты есть неплохой кадровый резерв на позицию центрбека в лице Роба Холдинга, Габриэла, Пабло Мари и Калума Чеймберса, а потому руководство клуба наверняка задумается над целесообразностью продолжения сотрудничества с возрастным Давидом Луисом.

С другой стороны, существует большая вероятность, что летом Арсенал попытается подписать высококлассного центрального защитника, который бы сумел с ходу заиграть в стартовом составе. Это значит, что место для Давида Луиса не будет, потому как «подвинуться» придется именно «старичку». Плюс ко всему бухгалтерия Арсенала наверняка вздохнет с облегчением, когда зарплатная ведомость клуба будет разгружена новостью об уходе Давида Луиса. Как видим, факторов, выступающих против логики дальнейшего пребывания бразильского центрбека в стане «канониров», хватает…

Мохамед ЭЛЬНЕНИ

Египетский хавбек перешел в Арсенал в январе 2016 года из Базеля, и обошелся клубу в 12,5 миллионов евро. Эльнени был креатурой Арсена Венгера, который на тот момент был главным тренером «канониров», и видел в африканце игрока, способного подойти под игру его команды. Но полноценно закрепиться в лондонской команде Мохамеду не удалось ни при Венгере, ни при его преемниках…

Нынешний сезон является, пожалуй, наиболее успешным для Эльнени в Арсенале. Полузащитник достаточно регулярно появляется на поле и вроде как пользуется доверием Артеты. По крайней мере, сам испанский наставник недавно в довольно положительном ключе отзывался об игре египтянина, но вопрос его пребывания в клубе может упереться в другой фактор. Дело в том, что контракт Эльнени с «канонирами» истекает следующим летом, а переговоры о подписании новой сделки между сторонами пока никак не продвинулись.

В прессе даже мелькнули слухи об интересе к Эльнени из Турции, которые, возможно, попали в издания с легкой руки агентов игрока. Однако существует вероятность, при которой Арсенал не согласится идти на заметное улучшение условий для, по сути, игрока ротации, и грядущим летом предпочтет продать того, выручив от его ухода хоть какие-то средства. Поэтому, торгуясь с «канонирами», Эльнени и его агентам крайне важно не проторговаться…

Эктор БЕЛЬЕРИН

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В прежние годы вокруг испанского легионера Арсенала Эктора Бельерина слухи роились, словно пчелы вокруг пахучих садов. Однако в последнее время в игре 26-летнего правого фулбека наблюдается спад, а вот его потенциальные конкуренты в лице Седрика Соареса и Калума Чеймберса неожиданно доказывают Артете свою способность подменить прежнего лидера.

В свое время многие специалисты называли Бельерина лучшим правым защитником Европы, а потому списывать со счетов этого футболиста преждевременно. Возможно, он просто нуждается в смене обстановки, которая станет катализатором для перезагрузки его карьеры. Конечно, для Артеты терять игрока калибра Бельерина не станет лучшей новостью из возможных, однако грядущим летом «канониры» вполне могут неплохо заработать на трансфере испанца.

Интерес к Бельерину со стороны финансово мощных клубов континента все еще существует, а потому выгодная продажа испанца пополнит бюджет «канониров», и даст шанс Артете вложиться в покупку других исполнителей. Возможно, Арсеналу просто нужно продать Бельерина ради возможности купить ему сменщика, для которого выступления за лондонскую команду будут являться куда большим вызовом, чем для Эктора, успевшего, кажется, порядком разочароваться в перспективах коллектива реально спорить за серьезные трофеи.

Александр ЛЯКАЗЕТТ

Как и в ситуации с Эльнени, ближайшим летом у Арсенала будет маневр для продажи своего форварда Александра Ляказетта, если с тем не будет согласован и подписан новый контракт. Действующее сотрудничество сторон, согласно договору, рассчитано до лета 2022 года, а потому «канонирам» впору уже сейчас озадачиться вопросом будущего французского легионера.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги именно Ляказетт является лучшим бомбардиром команды, но в английской прессе весь сезон всплывают слухи о том, что боссы «канониров» всерьез сомневаются в способностях Александра помочь команде вернуться в реальную борьбу за титул с Манчестер Сити, Ливерпулем, Манчестер Юнайтед и Челси.

Кроме того, в конце мая Ляказетту исполнится 30 лет, а потому для «канониров» теоретически наступает хороший момент, чтобы выгодно продать француза, подходящего к финальным годам своей профессиональной карьеры. Важно, что за Александра все еще можно выручить 30-40 миллионов на рынке, которые сразу же реинвестировать в подписание более молодого и перспективного игрока атаки, который сможет составить ударный тандем с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

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Эдди НКЕТИА

Молодой форвард, который дебютировал за первую команду Арсенала еще при Арсене Венгере, по ходу сезона получал высокие оценки в прессе от Микеля Артеты. Однако слова испанского тренера чаще всего расходились с делом. На самом деле, ситуация ныне, даже несмотря на определенные проблемы в атаке «канониров», не выглядит обнадеживающей для Нкетиа. Эдди провел в АПЛ 15 матчей, в которых забил только один мяч и лишь трижды появлялся на поле со стартовых минут.

Говоря прямо, Нкетиа – человек ближайшего резерва для Артеты, а его контракт, как и у некоторых других футболистов команды, истекает уже через год с небольшим. Для «канониров» существует опасность потерять молодого игрока бесплатно, хотя сейчас за него можно выручить вполне пристойные деньги (скажем, Transfermarkt оценивает Нкетиа в 18 миллионов евро).

Очевидно и то, что сам Нкетиа является довольно амбициозным игроком, а потому прозябать на «банке», пусть и в клубе статуса Арсенала – это вряд ли предел мечтаний для форварда, являющегося, к тому же, капитаном молодежной сборной Англии, где Эдди имеет великолепную статистику (16 забитых мячей в 17 матчах). Поэтому вскоре Артете и руководству клуба придется как-то решать вопрос с Нкетиа – ситуация требует достаточно экстренного вмешательства, если «канониры» не хотят остаться у разбитого корыта.

Текст: Meta.ua/sport