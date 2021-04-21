Андреа АНЬЕЛЛИ: «Без английских клубов Суперлига не может существовать»

После выхода из Суперлиги всех 6 английских клубов вице-президент турнира и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что существование Суперлиги без них невозможно:
«Если быть честным и откровенным, то нет. Очевидно, в таком случае это невозможно», - заявил Аньелли.
Ранее Аньелли опроверг информацию о своем уходе с поста президента «Ювентуса».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.