Андреа АНЬЕЛЛИ: «Без английских клубов Суперлига не может существовать»

После выхода из Суперлиги всех 6 английских клубов вице-президент турнира и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что существование Суперлиги без них невозможно:

«Если быть честным и откровенным, то нет. Очевидно, в таком случае это невозможно», - заявил Аньелли.

Ранее Аньелли опроверг информацию о своем уходе с поста президента «Ювентуса».