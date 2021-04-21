Андреа АНЬЕЛЛИ: «Без английских клубов Суперлига не может существовать»

Президент «Ювентуса» - о перспективах Суперлиги

  • 21.04.2021 12:52
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Андреа АНЬЕЛЛИ: «Без английских клубов Суперлига не может существовать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

После выхода из Суперлиги всех 6 английских клубов вице-президент турнира и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что существование Суперлиги без них невозможно:

«Если быть честным и откровенным, то нет. Очевидно, в таком случае это невозможно», - заявил Аньелли.

Ранее Аньелли опроверг информацию о своем уходе с поста президента «Ювентуса».

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Источник — Sky Sports

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