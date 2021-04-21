Стали известны составы групп футбольного турнира Олимпиады-2020

В Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда футбольного турнира Олимпиады-2020.
Группа A: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;
Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;
Группа C: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;
Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.
Турнир по футболу на Олимпиаде-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии. В нем могут принимать участие игроки моложе 24 лет, а также каждая сборная может включить в заявку трех игроков любого возраста.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Тудор Белуце попал в расширенный список сборной Румынии на Олимпиаду в Токио.
Источник — Sport.ua
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