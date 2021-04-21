Стали известны составы групп футбольного турнира Олимпиады-2020

Турнир пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии

  • 21.04.2021 12:39
  • 1893 просмотра
  • 2 комментария
Стали известны составы групп футбольного турнира Олимпиады-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда футбольного турнира Олимпиады-2020.

Группа A: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;

Группа C: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.

Турнир по футболу на Олимпиаде-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии. В нем могут принимать участие игроки моложе 24 лет, а также каждая сборная может включить в заявку трех игроков любого возраста.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Тудор Белуце попал в расширенный список сборной Румынии на Олимпиаду в Токио.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sergey Nikolaev
    online
      Sergey Nikolaev, 21.04.2021 13:20
    0
    Бразилія, Німеччинf- думаю нормальные матчи будут
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    onco-clown
    online
      onco-clown, 21.04.2021 12:55
    -1
    А есть тут такие, что смотрят олимпийский футбольный турнир?
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    Sergey Nikolaev
    online
      Sergey Nikolaev, 21.04.2021 13:20
    0
    Бразилія, Німеччинf- думаю нормальные матчи будут
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