Белуце попал в расширенный список сборной Румынии на Олимпиаду в Токио

Наставник сборной Румынии Мирел Радои вызвал полузащитника «Динамо» Тудор Белуце в национальную команду, которая будет готовиться к Олимпийским играм в Токио.
Согласно регламенту, участвовать в Олимпийских играх этого года имеют право игроки, родившиеся 1 января 1997 года или позднее. В финальную группу войдут 18 игроков, из которых максимум 3 человека будут старше установленного возраста.
Олимпийские игры в Токио изначально были запланированы на 2020 год, но были перенесены на этот год из-за пандемии COVID-19. Футбольный турнир начнется 22 июля и завершится 7 августа. Румыния прошла квалификацию после выступления национальной сборной до 21 года на чемпионате Европы в 2019 году, когда вышла в полуфинал.
Cписок всех участников олимпийского футбольного турнира в Токио выглядит следующим образом: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.
Отметим, что 21-летний Белуце провел за национальную сборную Румынии семь матчей, голов пока не забивал.
Источник — ФК Динамо Киев
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