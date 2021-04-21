Борис ДЖОНСОН: «Правильное заявление английских клубов»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал выход клубов Английской Премьер-лиги из состава Европейской Суперлиги.
«Я приветствую заявление, сделанное вчера вечером. Это правильный результат для футбольных болельщиков, клубов и сообществ по всей страные.
Мы должны продолжать защищать нашу заветную национальную игру», — написал Джонсон в Twitter.
Напомним, что Борис Джонсон был одним из самых ярких противников Суперлиги и грозился заблокировать ее.
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Источник — Twitter
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