Борис Джонсон против. Британское правительство заблокирует Суперлигу

Игрокам не будут выдавать рабочие визы, не будет полиции в дни матчей

  • 20.04.2021 16:10
  • 2479 просмотров
  • 10 комментариев
Борис Джонсон против. Британское правительство заблокирует Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская Премьер-лига (EPL) договорились предпринять все необходимые действия, чтобы остановить формирование Европейской Суперлиги (ESL).

Премьер-министр сказал на круглом столе по этому вопросу, что правительство «не будет стоять в стороне, пока небольшая горстка владельцев создает закрытый магазин», и предложил принять новые законы, чтобы заблокировать Суперлигу.

Борис Джонсон подтвердил свою непоколебимую поддержку футбольных властей и подтвердил, что они имеют полную поддержку правительства, чтобы принять все необходимые меры и положить конец этим планам. Он ясно дал понять, что правительство изучает все возможности, включая законодательные, чтобы остановить эти предложения.

Так называемая большая шестерка АПЛ («Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм») столкнулась с яростной реакцией после обнародования информации о создании ESL. На Даунинг-стрит не исключают, что игрокам клубов, участвующих в ESL, не будут выдавать рабочие визы, а также будет прекращено финансирование полиции на дни матчей.

Отвечая на вопрос о рассматриваемых предложениях, официальный представитель премьер-министра сказал: «В настоящий момент все эти варианты рассматриваются. Мы будем работать над тем, чтобы изучить, какие варианты доступны правительству, и будем говорить напрямую, как премьер-министр делал сегодня утром с EPL, FA и другими, чтобы увидеть, какие коллективные действия здесь возможны».

Герцог Кембриджский, который является президентом Футбольной ассоциации, был среди тех, кто выразил свое беспокойство по поводу ущерба, который этот план Суперлиги нанесет футболу.

 
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Источник — ITV.com

(14 голосов)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:56
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:47
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Банк дает эти деньги в долг. А если они не будут отданы то они заберут у Переса и компании все имущество
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:53
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 16:46
    а че уефа как обычно не говорит что спорт вне политики?
    Ну так и лига незаконная. В АПЛ так точно
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 16:52
    +1
    Странно,очень странно... Все годы ФИФА и УЕФА требовало от правительств ВСЕХ страх не вмешиваться в футбольные дела внутри страны, были созданы такие себе государства в государстве,за малейшее нарушение - страшные санкции, от отстранения ФК от европейских кубков до не допуска к отборочным играм ЧЕ и ЧМ... И вдруг такой поворот на 180 градусов! Вот такие двойные стандарты в этих коррумпированный организациях! Тем более их нужно разгонять, и чем быстрее, тем лучше для всех!
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:51
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:47
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Думаешь кто то будет учитывать интересы частного банка? Он открестится от этой лиги как только начнутся проблемы
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 20.04.2021 16:47
    +1
    СЛ, действительно, может существенно навредить национальным федерациям. Вопрос в том, если ли серьезные юридические возможности противодействовать этому? В том числе противодействовать желаниям и интересам владельцев клубов-брендов?
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 16:47
    +1
    Влад Старцев, 20.04.2021 16:31
    Все по делу!!! Думаю что и Евросоюз вмешается если что У старого банкрота не получится нагнуть весь футбольный мир
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Ссылка
    Sergii Novykov
      Sergii Novykov, 20.04.2021 16:46
    0
    а че уефа как обычно не говорит что спорт вне политики?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 16:36
    +8
    а кучерявый крут
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:31
    +4
    Все по делу!!! Думаю что и Евросоюз вмешается если что У старого банкрота не получится нагнуть весь футбольный мир
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 16:15
    +4
    Короче расходимся, Суперлиги не будет. Как в свое время Тэтчер вмешалась в футбольные дела, так и сейчас никто не даст проводить этот недотурнир.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 16:36
    +8
    а кучерявый крут
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:31
    +4
    Все по делу!!! Думаю что и Евросоюз вмешается если что У старого банкрота не получится нагнуть весь футбольный мир
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 16:15
    +4
    Короче расходимся, Суперлиги не будет. Как в свое время Тэтчер вмешалась в футбольные дела, так и сейчас никто не даст проводить этот недотурнир.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 16:52
    +1
    Странно,очень странно... Все годы ФИФА и УЕФА требовало от правительств ВСЕХ страх не вмешиваться в футбольные дела внутри страны, были созданы такие себе государства в государстве,за малейшее нарушение - страшные санкции, от отстранения ФК от европейских кубков до не допуска к отборочным играм ЧЕ и ЧМ... И вдруг такой поворот на 180 градусов! Вот такие двойные стандарты в этих коррумпированный организациях! Тем более их нужно разгонять, и чем быстрее, тем лучше для всех!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 20.04.2021 16:47
    +1
    СЛ, действительно, может существенно навредить национальным федерациям. Вопрос в том, если ли серьезные юридические возможности противодействовать этому? В том числе противодействовать желаниям и интересам владельцев клубов-брендов?
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 16:47
    +1
    Влад Старцев, 20.04.2021 16:31
    Все по делу!!! Думаю что и Евросоюз вмешается если что У старого банкрота не получится нагнуть весь футбольный мир
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:56
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:47
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Банк дает эти деньги в долг. А если они не будут отданы то они заберут у Переса и компании все имущество
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:53
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 16:46
    а че уефа как обычно не говорит что спорт вне политики?
    Ну так и лига незаконная. В АПЛ так точно
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 16:51
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:47
    Как думаешь кто сильнее Еросоюз или JP Morgan ?
    Думаешь кто то будет учитывать интересы частного банка? Он открестится от этой лиги как только начнутся проблемы
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.04.2021 16:46
    0
    а че уефа как обычно не говорит что спорт вне политики?
    Ссылка
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