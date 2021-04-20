Борис Джонсон против. Британское правительство заблокирует Суперлигу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская Премьер-лига (EPL) договорились предпринять все необходимые действия, чтобы остановить формирование Европейской Суперлиги (ESL).

Премьер-министр сказал на круглом столе по этому вопросу, что правительство «не будет стоять в стороне, пока небольшая горстка владельцев создает закрытый магазин», и предложил принять новые законы, чтобы заблокировать Суперлигу.

Борис Джонсон подтвердил свою непоколебимую поддержку футбольных властей и подтвердил, что они имеют полную поддержку правительства, чтобы принять все необходимые меры и положить конец этим планам. Он ясно дал понять, что правительство изучает все возможности, включая законодательные, чтобы остановить эти предложения.

Так называемая большая шестерка АПЛ («Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм») столкнулась с яростной реакцией после обнародования информации о создании ESL. На Даунинг-стрит не исключают, что игрокам клубов, участвующих в ESL, не будут выдавать рабочие визы, а также будет прекращено финансирование полиции на дни матчей.

Отвечая на вопрос о рассматриваемых предложениях, официальный представитель премьер-министра сказал: «В настоящий момент все эти варианты рассматриваются. Мы будем работать над тем, чтобы изучить, какие варианты доступны правительству, и будем говорить напрямую, как премьер-министр делал сегодня утром с EPL, FA и другими, чтобы увидеть, какие коллективные действия здесь возможны».

Герцог Кембриджский, который является президентом Футбольной ассоциации, был среди тех, кто выразил свое беспокойство по поводу ущерба, который этот план Суперлиги нанесет футболу.