Президент УЕФА: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход английских клубов из Суперлиги:

«Они вернулись. У них есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу.

Сейчас главное, что мы продолжаем двигаться дальше. Мы вновь едины и идем вперед вместе».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА предложила английским клубам большие деньги за выход из Суперлиги.