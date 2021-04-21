Президент УЕФА: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход английских клубов из Суперлиги:
«Они вернулись. У них есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу.
Сейчас главное, что мы продолжаем двигаться дальше. Мы вновь едины и идем вперед вместе».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА предложила английским клубам большие деньги за выход из Суперлиги.
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Источник — BBC
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