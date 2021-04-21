ФОТО. Гари Невилл поднял бокал вина за Суперлигу

Легенда «Манчестер Юнайтед» был одним из главных критиков турнира

  • 21.04.2021 10:18
  • 1550 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Гари Невилл поднял бокал вина за Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл показал свою реакцию на приостановку Европейской Суперлиги.

Напомним, что новый турнир был создан 19 апреля. В Суперлигу заявились: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

Отметим, что Невилл публично критиковал Суперлигу. После выхода английских клубов из лиги Невилл выложил фото с бокалом вина, которое подписал: «За Суперлигу!».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    georgiydomfx
    online
      georgiydomfx, 21.04.2021 10:40
    -1
    Гоpячие дeвyшки xотят оcновaтeльно тpаxa во вcе дыpки, дaют без дeнeг и pазговоpов ----- https://kelk.ru/HP5Wk
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 21.04.2021 10:30
    +3
    За упокой це додна і три рази, потім молитва і да здраствуєт ЛЧ..
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 21.04.2021 10:30
    +3
    За упокой це додна і три рази, потім молитва і да здраствуєт ЛЧ..
    Ссылка
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