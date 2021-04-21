ФОТО. Гари Невилл поднял бокал вина за Суперлигу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл показал свою реакцию на приостановку Европейской Суперлиги.

Напомним, что новый турнир был создан 19 апреля. В Суперлигу заявились: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

Отметим, что Невилл публично критиковал Суперлигу. После выхода английских клубов из лиги Невилл выложил фото с бокалом вина, которое подписал: «За Суперлигу!».