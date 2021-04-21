Стало известно, кто заменит Гаттузо в Наполи

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее межсезонье возглавит «Наполи», сменив Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что контракт Гаттузо не будет продлен.

По данным источника, 62-летний Спаллетти в последние два месяца вел активные переговоры с неаполитанцами. В результате стороны согласовали 2-летний контракт.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», откуда его уволили два года назад.