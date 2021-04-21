Стало известно, кто заменит Гаттузо в Наполи

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее межсезонье возглавит «Наполи», сменив Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что контракт Гаттузо не будет продлен.
По данным источника, 62-летний Спаллетти в последние два месяца вел активные переговоры с неаполитанцами. В результате стороны согласовали 2-летний контракт.
Последним местом работы Спаллетти был «Интер», откуда его уволили два года назад.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.