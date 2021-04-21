Моуриньо может возглавить Селтик

Португальский специалист долго не останется без работы

  • 21.04.2021 08:15
  • 979 просмотров
  • 3 комментария
Моуриньо может возглавить Селтик
© Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо, который 19 апреля покинул «Тоттенхэм», вскоре может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает английская пресса, 58-летнего португальского футболиста намерен подписать «Селтик». Моуриньо является одним из кандидатов.

Однако главным претендентом на эту должность называют бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау.

Ранее Моуриньо заявил, что не намерен отдыхать после увольнения из «Тоттенхэма».

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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 21.04.2021 08:38
    -1
    Моуриньо в Шахтер уходит не врите.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.04.2021 08:30
    +2
    ihor5235, 21.04.2021 08:25
    58-річного португальського футболіста .Жгите дальше!
    интересно на какую позицию? вроде в любителях вратарем играл))
    Ссылка
    ihor5235
      ihor5235, 21.04.2021 08:25
    +4
    58-річного португальського футболіста .Жгите дальше!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 08:25
    +4
    58-річного португальського футболіста .Жгите дальше!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.04.2021 08:30
    +2
    ihor5235, 21.04.2021 08:25
    58-річного португальського футболіста .Жгите дальше!
    интересно на какую позицию? вроде в любителях вратарем играл))
    Ссылка
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