Моуриньо может возглавить Селтик

Жозе Моуриньо, который 19 апреля покинул «Тоттенхэм», вскоре может вернуться к тренерской работе.
Как сообщает английская пресса, 58-летнего португальского футболиста намерен подписать «Селтик». Моуриньо является одним из кандидатов.
Однако главным претендентом на эту должность называют бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау.
Ранее Моуриньо заявил, что не намерен отдыхать после увольнения из «Тоттенхэма».
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Источник — The Sun
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