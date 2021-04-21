Нива Винница – Ужгород – 4:1. Видео гола и обзор матча

19 апреля прошел поединок 18-го тура Второй лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Нива» Винница – «Ужгород» – 4:1.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Чонка (Ужгород).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива В).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Маляренко (Нива В).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сербул (Нива В).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Хохлов (Нива В).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.