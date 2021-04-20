ПЕРЕС: «Ситуация меня не беспокоит. Бавария и ПСЖ тоже присоединятся к нам»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию вокруг Европейской Суперлиги, которая находится на грани краха из-за того, что английские клубы, такие как «Челси» и «Манчестер Сити», готовятся к выходу из организации:
«Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит. Ситуация серьезная, и все согласны продолжать проект и искать решение. Никто не находится под давлением.
Я убежден, что «Бавария» и «ПСЖ», в конце концов, присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними. Такие команды как «Ланс» также смогут получить доступ [к Суперлиге]. Они смогут продавать своих игроков в лучшие клубы, что ныне не могут делать из-за кризиса.
Вы должны понимать, что то, что происходит сейчас, похоже на то, что произошло в 2008 году с финансовым крахом».
Официальные лица УЕФА угрожают, что «Реал» Мадрид и другие участники Суперлиги могут быть исключены из соревнований в этом сезоне, но Перес снова кажется невозмутимым:
«Конечно, мы будем доигрывать [Лигу чемпионов 2020/21] Угрозы и оскорбления – неправильный путь, чтобы действовать. Там к нам не будет никаких санкций, поскольку мы защищены законом. И здравым смыслом».
Источник — Marca
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Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит
Карпаты Галич и ФК Тростянець - точно к нам присоединятся !
Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит
Карпаты Галич и ФК Тростянець - точно к нам присоединятся !
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