ПЕРЕС: «Ситуация меня не беспокоит. Бавария и ПСЖ тоже присоединятся к нам»

Флорентино Перес прокомментировал ситуацию вокруг Европейской Суперлиги

  • 20.04.2021 23:45
  • 2222 просмотра
  • 12 комментариев
ПЕРЕС: «Ситуация меня не беспокоит. Бавария и ПСЖ тоже присоединятся к нам»
© ФК Реал. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию вокруг Европейской Суперлиги, которая находится на грани краха из-за того, что английские клубы, такие как «Челси» и «Манчестер Сити», готовятся к выходу из организации:

«Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит. Ситуация серьезная, и все согласны продолжать проект и искать решение. Никто не находится под давлением.

Я убежден, что «Бавария» и «ПСЖ», в конце концов, присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними. Такие команды как «Ланс» также смогут получить доступ [к Суперлиге]. Они смогут продавать своих игроков в лучшие клубы, что ныне не могут делать из-за кризиса.

Вы должны понимать, что то, что происходит сейчас, похоже на то, что произошло в 2008 году с финансовым крахом».

Официальные лица УЕФА угрожают, что «Реал» Мадрид и другие участники Суперлиги могут быть исключены из соревнований в этом сезоне, но Перес снова кажется невозмутимым:

«Конечно, мы будем доигрывать [Лигу чемпионов 2020/21] Угрозы и оскорбления – неправильный путь, чтобы действовать. Там к нам не будет никаких санкций, поскольку мы защищены законом. И здравым смыслом».

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Источник — Marca

(11 голосов)

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Комментарии
    Andrii Akopian
    online
      Andrii Akopian, 21.04.2021 00:26
    0
    сухарі суши
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 21.04.2021 00:22
    0
    Дед на последок пошел в ва-банк, ему уже отступать некуда
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 00:18
    +2
    перес напевно тю-тю
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.04.2021 00:16
    0
    Газзаев: политическая ситуация меня не волнует, украинские клубы присоединятся к нам в ОЧ
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 00:13
    0
    avtv5555, 20.04.2021 23:59
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Интер Боярка напрягся в ожидании
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 00:12
    0
    Через пару месяцев
    Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит
    Карпаты Галич и ФК Тростянець - точно к нам присоединятся !
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.04.2021 00:04
    +1
    Татьяна Логунова специально из дурдома
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 21.04.2021 00:03
    0
    avtv5555, 20.04.2021 23:59
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Друже стопе, Буковине место забито....и меня ещё за Шепетовка просили...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 00:02
    +1
    Этого деда утилизировать пора
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 00:00
    +4
    Здравый смысл у тебя дядя отсутствует
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.04.2021 23:59
    0
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 23:58
    +6
    у деда с кукухой беда )
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 23:58
    +6
    у деда с кукухой беда )
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 00:00
    +4
    Здравый смысл у тебя дядя отсутствует
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 00:18
    +2
    перес напевно тю-тю
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.04.2021 00:04
    +1
    Татьяна Логунова специально из дурдома
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 00:02
    +1
    Этого деда утилизировать пора
    Ссылка
    Andrii Akopian
    online
      Andrii Akopian, 21.04.2021 00:26
    0
    сухарі суши
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 21.04.2021 00:22
    0
    Дед на последок пошел в ва-банк, ему уже отступать некуда
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.04.2021 00:16
    0
    Газзаев: политическая ситуация меня не волнует, украинские клубы присоединятся к нам в ОЧ
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 00:13
    0
    avtv5555, 20.04.2021 23:59
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Интер Боярка напрягся в ожидании
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 00:12
    0
    Через пару месяцев
    Пару клубов покинут Суперлигу? Нет, меня это не беспокоит
    Карпаты Галич и ФК Тростянець - точно к нам присоединятся !
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 21.04.2021 00:03
    0
    avtv5555, 20.04.2021 23:59
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Друже стопе, Буковине место забито....и меня ещё за Шепетовка просили...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.04.2021 23:59
    0
    Да конечно еще не всю потеряно есть Реал, Реал Сосьедад, Реал Вальедолид, Реал Бетис, Реал-Фарма Можно еще добавить Реал-1, Реал-2 и.т.д позвоните гн. Коломойскому он в курсе как это делать
    Ссылка
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