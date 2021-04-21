Рибери как молодой. Фиорентина нанесла поражение Вероне

20 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» нанесла поражение «Вероне» (2:1). «Фиалки» ушли из опасной зоны.
Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).
Серия А. 32-й тур
«Верона» – «Фиорентина» – 1:2
Голы: Сальседо, 72 – Влахович, 45+2 (пен), Касерес, 65.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 69), Димарко, Давидович, Лазович (Калинич, 79), Бесса (Стураро, 69), Барак, Тамез (Дзакканьи, 69), Илич (Сальседо, 60), Лазанья.
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Бонавентура (Кастровилли, 85), Бираги (Игор, 86), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Влахович.
Предупреждения: Бонавентура, 19. Гюнтер, 68. Куаме, 90+1. Стураро, 90+3. Мартинес Куарта, 90+5.
Судья: Пронтера (Италия).
20 апреля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Турнирная таблица Серии A
Видеообзор матча.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдди Мора Сальседо (Эллас Верона).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Касерес (Фиорентина).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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