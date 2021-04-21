32-й тур
Эллас Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рибери как молодой. Фиорентина нанесла поражение Вероне

20 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии

  • 21.04.2021 00:59
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Рибери как молодой. Фиорентина нанесла поражение Вероне
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» нанесла поражение «Вероне» (2:1). «Фиалки» ушли из опасной зоны.

Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Милан» (66), «Аталанта» (64), «Ювентус» (62), «Наполи» (60), «Лацио» (58), «Рома» (54).

Серия А. 32-й тур

«Верона» – «Фиорентина» – 1:2

Голы: Сальседо, 72 – Влахович, 45+2 (пен), Касерес, 65.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 69), Димарко, Давидович, Лазович (Калинич, 79), Бесса (Стураро, 69), Барак, Тамез (Дзакканьи, 69), Илич (Сальседо, 60), Лазанья.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Бонавентура (Кастровилли, 85), Бираги (Игор, 86), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Влахович.

Предупреждения: Бонавентура, 19. Гюнтер, 68. Куаме, 90+1. Стураро, 90+3. Мартинес Куарта, 90+5.

Судья: Пронтера (Италия).

20 апреля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Турнирная таблица Серии A

Видеообзор матча.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Эдди Мора Сальседо (Эллас Верона).
65' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Касерес (Фиорентина).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua

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