ЦИФРА ДНЯ. Ребров выиграл пятое чемпионство. Он тренирует всего семь лет

Фантастическая статистика украинского специалиста

  • 20.04.2021 23:28
  • 1264 просмотра
  • 1 комментарий
ЦИФРА ДНЯ. Ребров выиграл пятое чемпионство. Он тренирует всего семь лет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионство с венгерским «Ференцварошем».
 
Таким образом, на счету 46-летнего специалиста уже пятый чемпионский титул в карьере. Еще два он выиграл в Украине, тренируя киевское «Динамо».
 
Отметим, что Ребров был назначен главным тренером «бело-синих» 18 мая 2014 года. Для завоевания пяти чемпионств ему потребовалось всего 7 полных сезонов.
 
Также отметим, что Сергей Ребров в качестве тренера «Динамо» выиграл еще два Кубка и один Суперкубок Украины.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 23:33
    +4
    Молодец!!!
    Леоненко на заметку... как же он его полоскал от злости, то Рианчо припомнит, то еще чушь какую то...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 23:33
    +4
    Молодец!!!
    Леоненко на заметку... как же он его полоскал от злости, то Рианчо припомнит, то еще чушь какую то...
    Ссылка
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