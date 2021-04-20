ЦИФРА ДНЯ. Ребров выиграл пятое чемпионство. Он тренирует всего семь лет

Украинский тренер Сергей Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионство с венгерским «Ференцварошем».



Таким образом, на счету 46-летнего специалиста уже пятый чемпионский титул в карьере. Еще два он выиграл в Украине, тренируя киевское «Динамо».



Отметим, что Ребров был назначен главным тренером «бело-синих» 18 мая 2014 года. Для завоевания пяти чемпионств ему потребовалось всего 7 полных сезонов.



Также отметим, что Сергей Ребров в качестве тренера «Динамо» выиграл еще два Кубка и один Суперкубок Украины.