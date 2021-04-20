ЦИФРА ДНЯ. Ребров выиграл пятое чемпионство. Он тренирует всего семь лет

Украинский тренер Сергей Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионство с венгерским «Ференцварошем».
Таким образом, на счету 46-летнего специалиста уже пятый чемпионский титул в карьере. Еще два он выиграл в Украине, тренируя киевское «Динамо».
Отметим, что Ребров был назначен главным тренером «бело-синих» 18 мая 2014 года. Для завоевания пяти чемпионств ему потребовалось всего 7 полных сезонов.
Также отметим, что Сергей Ребров в качестве тренера «Динамо» выиграл еще два Кубка и один Суперкубок Украины.
Источник — Sport.ua
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Леоненко на заметку... как же он его полоскал от злости, то Рианчо припомнит, то еще чушь какую то...
Леоненко на заметку... как же он его полоскал от злости, то Рианчо припомнит, то еще чушь какую то...
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