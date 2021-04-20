Львов U-21 – Динамо U-21 – 2:4. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 20-го апреля, молодежная команда «Динамо» встретилась со «Львовом» в рамках перенесенного 16-го тура чемпионата U21.
Матч завершился победой динамовцев - 4:2, хотя до 83-й минуты они проигрывали 0:2.
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Источник — ФК Динамо Киев
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