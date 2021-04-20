Большой камбэк. Динамо U-21 забило 4 гола за 10 минут и спасло матч

Киевляне едва не потеряли очки

  • 20.04.2021 15:01
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Большой камбэк. Динамо U-21 забило 4 гола за 10 минут и спасло матч
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-21 в перенесенном матче молодежного чемпионата Украины не без проблем обыграло «Львов» U-21 со счетом 4:2.

К 83-й минуте киевляне уступали 0:2, однако за 10 минут до завершения встречи успели забить 4 гола. Дублями отличились Горбач и Ванат.

Молодежная команда «Динамо» лидирует в таблице, опережая «Шахтер» на 5 очков.

Чемпионат U21. 16-й тур

«Львов» - «Динамо» - 2:4
Голы: Казлаускас (30, с пенальти), Химчак (60) - Горбач (83, 87), Ванат (88, 90+3)

«Львов»: Бугай, Крушинский, Лобай (Топчий, 62), Комарец, Химчак, Демкив (к), Пентелейчук (Ювхимец, 78), Казлаускас, Малашевский, Мавдрык (Гураль, 55, Сидор, 90+2), Велвес (Оберман (45+1)

«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Надольский (Горбач, 62), Ванат, В. Волошин (Гаджук, 69), Бражко (к), Кузык, Завгородний (Тлумак, 32, Биловар, 65), Н. Волошин, Скорко, Алибеков

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Источник — Sport.ua

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