АПЛ официально осудила создание Суперлиги

Сегодня Английская Премьер-лига провела встречу, на которой присутствовали 14 из 20 клубов лиги – кроме тех, которые решили вступить в европейскую Суперлигу («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм»).

На встрече клубы обсуждали создание Суперлиги и ответные действия, которые должна предпринять АПЛ. В итоге лига выступила с официальным заявлением:

«Премьер-лига совместно с Футбольной ассоциацией сегодня встретилась с клубами, чтобы обсудить последствия предложения о Суперлиге. Присутствовавшие на встрече 14 клубов единогласно и решительно отвергли планы проведения этого соревнования.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать развитию ситуации, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с ее правилами. Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить свое участие.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, оказанную на этой неделе в этом важном вопросе. Реакция общественности показывает, сколько наша открытая пирамида и футбольное сообщество значат для людей

Ранее сообщалось о том, что три английских топ-клуба задумались об отказа от участия в Суперлиге.