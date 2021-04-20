ВИДЕО. Кравец забил команде Морозюка, но на результат это не повлияло

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец забил в ворота клуба «Ризеспора» в выездном матче 36-го тура чемпионата Турции.
Артем отличился на 86-й минуте, но его команда к этому моменту проигрывала 2:5.
Для украинца это уже 9-й гол в 27 сыгранных матчах в текущем сезоне чемпионата Турции.
Отметим, что в составе «Ризеспора» весь матч отыграл Николай Морозюк.
ВИДЕО. Замкнул навес головой. Артем Кравец забил за Коньяспор 8-й гол
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Кравец (Коньяспор).
|82'
|ГОЛ ! Автогол забил Adil Demirbag (Ризеспор).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайан Самудио (Ризеспор).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоик Реми (Ризеспор).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Конрад Михаляк (Ризеспор).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Дамьян Дьёкович (Ризеспор).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Соколь Чикалеши (Коньяспор).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Хауберт Ситиа Гильерме (Коньяспор).
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Источник — Sport.ua
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