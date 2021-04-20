36-й тур
Ризеспор
5 : 3
Коньяспор
20.04.2021, FT

ВИДЕО. Кравец забил команде Морозюка, но на результат это не повлияло

«Ризеспора» уверенно победил «Коньяспор»

  • 20.04.2021 19:18
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ВИДЕО. Кравец забил команде Морозюка, но на результат это не повлияло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец забил в ворота клуба «Ризеспора» в выездном матче 36-го тура чемпионата Турции.
 
Артем отличился на 86-й минуте, но его команда к этому моменту проигрывала 2:5.
 
Для украинца это уже 9-й гол в 27 сыгранных матчах в текущем сезоне чемпионата Турции.
 
Отметим, что в составе «Ризеспора» весь матч отыграл Николай Морозюк.

ВИДЕО. Замкнул навес головой. Артем Кравец забил за Коньяспор 8-й гол

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Артем Кравец (Коньяспор).
82' ГОЛ ! Автогол забил Adil Demirbag (Ризеспор).
74' ГОЛ ! Мяч забил Брайан Самудио (Ризеспор).
68' ГОЛ ! Мяч забил Лоик Реми (Ризеспор).
27' ГОЛ ! Мяч забил Конрад Михаляк (Ризеспор).
21' ГОЛ ! Мяч забил Дамьян Дьёкович (Ризеспор).
11' ГОЛ ! Мяч забил Соколь Чикалеши (Коньяспор).
6' ГОЛ ! Мяч забил Хауберт Ситиа Гильерме (Коньяспор).
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Источник — Sport.ua

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