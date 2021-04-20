ВИДЕО. Кравец забил команде Морозюка, но на результат это не повлияло

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец забил в ворота клуба «Ризеспора» в выездном матче 36-го тура чемпионата Турции.



Артем отличился на 86-й минуте, но его команда к этому моменту проигрывала 2:5.



Для украинца это уже 9-й гол в 27 сыгранных матчах в текущем сезоне чемпионата Турции.



Отметим, что в составе «Ризеспора» весь матч отыграл Николай Морозюк.

ВИДЕО. Замкнул навес головой. Артем Кравец забил за Коньяспор 8-й гол