ВИДЕО. Замкнул навес головой. Артем Кравец забил за Коньяспор 8-й гол

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец забил в ворота клуба «Касымпаша» в выездном матче 30-го тура чемпионата Турции.

Артем отличился на 90+1 минуте, но его команда затем пропустила на 90+6 мин, и поединок завершился со счетом 1:1.

Для украинца это уже 8-й гол в 21 сыгранном матче в текущем сезоне чемпионата Турции.

ГОЛ! 0:1. Артем Кравец, 90+1 мин.