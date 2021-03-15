ВИДЕО. Замкнул навес головой. Артем Кравец забил за Коньяспор 8-й гол

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец забил в ворота клуба «Касымпаша» в выездном матче 30-го тура чемпионата Турции.
Артем отличился на 90+1 минуте, но его команда затем пропустила на 90+6 мин, и поединок завершился со счетом 1:1.
Для украинца это уже 8-й гол в 21 сыгранном матче в текущем сезоне чемпионата Турции.
ГОЛ! 0:1. Артем Кравец, 90+1 мин.
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Источник — Sport.ua
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