«Будем работать с УЕФА». ПСЖ отказался вступать в Суперлигу

ПСЖ вслед за «Баварией» официально подтвердил, что не собирается вступать в Европейскую Суперлигу. Об этом рассказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

«Будем и дальше продолжать работать с УЕФА. ПСЖ считает, что футбол должен быть доступен для всех. Мы продолжим эту политику», - сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи не будет портить отношения с УЕФА и ФИФА, так как катарец входит в организационный комитет ЧМ-2022.

В Суперлигу вступили 12 клубов из АПЛ, Ла Лиги и Серии A, однако французские и немецкие команды пока остаются в стороне от проекта.