«Будем работать с УЕФА». ПСЖ отказался вступать в Суперлигу

Французский гранд не готов работать с Суперлигой

  • 20.04.2021 18:52
  • 2469 просмотров
  • 5 комментариев
«Будем работать с УЕФА». ПСЖ отказался вступать в Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ вслед за «Баварией» официально подтвердил, что не собирается вступать в Европейскую Суперлигу. Об этом рассказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

«Будем и дальше продолжать работать с УЕФА. ПСЖ считает, что футбол должен быть доступен для всех. Мы продолжим эту политику», - сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи не будет портить отношения с УЕФА и ФИФА, так как катарец входит в организационный комитет ЧМ-2022.

В Суперлигу вступили 12 клубов из АПЛ, Ла Лиги и Серии A, однако французские и немецкие команды пока остаются в стороне от проекта.

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Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:27
    0
    А вообще для ПСЖ и Баварии это отличный шанс потеснить англичан с рынков в тех же азиатских странах Да и португалы могут пободаться.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:25
    0
    Уже серединка на половинку. Без немцев с ПСЖ и португалов не настолько сильнее Суперлига
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 19:24
    0
    Флорентино Танос должен быть повержен.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.04.2021 19:21
    +2
    Реально не "супер", а "сепар" лига получается
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 19:10
    +1
    Следущими будут английские клубы
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.04.2021 19:21
    +2
    Реально не "супер", а "сепар" лига получается
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 19:10
    +1
    Следущими будут английские клубы
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:27
    0
    А вообще для ПСЖ и Баварии это отличный шанс потеснить англичан с рынков в тех же азиатских странах Да и португалы могут пободаться.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:25
    0
    Уже серединка на половинку. Без немцев с ПСЖ и португалов не настолько сильнее Суперлига
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 19:24
    0
    Флорентино Танос должен быть повержен.
    Ссылка
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