Александрия запланировала реконструкцию газона домашнего стадиона

Об этом сообщил директор клуба Дмитрий Китаев

  • 20.04.2021 19:58
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Александрия запланировала реконструкцию газона домашнего стадиона
© ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев заявил о том, что клуб планирует провести замену газона на домашнем стадионе «Ника»:

«После игры с «Шахтером» мы начинаем реконструкцию газона, покрытия. 

Тот газон, что был, ему уже более 10 лет, он был сделан еще по старой технологии. Сейчас это будет новый качественный газон.

Если все будет хорошо – а все будет хорошо – вначале чемпионата команда будет играть на новом качественном газоне», - заявил Китаев.

Матч «Александрия» - «Шахтер» пройдет 25 апреля. После него у «Александрии» запланирован еще один домашний матч – с «Колосом». Где он будет сыгран – пока не известно.

Завтра, 21 апреля «Александрия» в полуфинале Кубка Украины дома примет «Зарю». Матч пройдет со зрителями.

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Источник — ТК Футбол

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