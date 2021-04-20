Матч Кубка Украины Александрия — Заря пройдет со зрителями

В среду, 21 апреля, в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Украины «Александрия» будет принимать «Зарю».

Этот поединок пройдет со зрителями. Из-за карантинных мер будет разрешено заполнить 50% мест на трибунах стадиона «Ника», которые рассчитаны на 7000 мест. На поддержку болельщиков очень надеются в «Александрии», ведь это последний шанс для «горожан» пробиться в Лигу Европы. А именно такое задание поставлено перед командой клубным руководством.

Чтобы избежать травм, главный тренер Владимир Шаран специально не задействовал в последнем календарном матче чемпионата УПЛ со «Львовом» нескольких ведущих игроков. В поединке с «Зарей» александрийцам не поможет только дисквалифицированный Дмитрий Гречишкин.

Кубковый матч «Александрия» — «Заря» начнется 21 апреля в 18:30.