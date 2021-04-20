Штутгарт. Киченок вылетела в первом круге в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко в первом раунде грунтового турнира WTA в Штутгарте встречались с немецким дуэтом Анжелик Кербер/Андреа Петкович.
Киченок и Остапенко потерпели поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.
1-й раунд
Анжелик Кербер/Андреа Петкович – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 7:6 (5), 3:6, 10:5
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Источник — Sport.ua
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